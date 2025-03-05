17 Ağustos Depreminde Gölcük'te Sular Altında Kalan Çınar Ağaçları Görüntülendi

Ülkemiz, coğrafi konumu gereği deprem kuşağında yer alıyor. Bu durum, bizi pek çok kez deprem gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı. Ülkemizi derinden yaralayan en büyük depremlerden biri, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşti. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda gereken önlemleri almak, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu yüzden, deprem konusunda bilinçlenmek ve hazırlıklı olmak, başta yetkililer olmak üzere her birimizin sorumluluğu olmalı.
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1999 yılında Gölcük'te meydana gelen ve tüm Marmara Bölgesi'ni sarsan 17 Ağustos Depremi'nin ardından, Gölcük'te su altında kalmış olan çınar ağaçları görüntülendi.
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Geçen uzun yıllara rağmen, bu çınar ağaçlarının bazılarının hala dik bir şekilde durduğu ve gövdelerinin sarı renkte olduğu gözlemlendi.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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