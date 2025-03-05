17 Ağustos Depreminde Gölcük'te Sular Altında Kalan Çınar Ağaçları Görüntülendi

Ülkemiz, coğrafi konumu gereği deprem kuşağında yer alıyor. Bu durum, bizi pek çok kez deprem gerçeğiyle karşı karşıya bıraktı. Ülkemizi derinden yaralayan en büyük depremlerden biri, 17 Ağustos 1999'da gerçekleşti. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek ve bu konuda gereken önlemleri almak, ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu yüzden, deprem konusunda bilinçlenmek ve hazırlıklı olmak, başta yetkililer olmak üzere her birimizin sorumluluğu olmalı.