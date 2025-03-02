Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın "Beyin Göçü" Hakkında Söyledikleri Ülkemiz Hakkında Uzun Uzun Düşündürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGaUITDgqN6/
Türkiye'nin ekonomik durumu, genç nüfusunun dikkatini yabancı topraklardaki fırsatlara çevirdi. Birçok yetenekli genç, becerilerini en iyi şekilde sergileyebilecekleri yerlerde yeni bir hayat kurmayı tercih etti. Bu durum, maalesef ülkemizin en parlak beyinlerinin yurt dışına göç etmesine yol açtı. Bu durum, genç nüfusun yurtdışına göç etme eğilimi ve bu durumun Türkiye'nin geleceği üzerindeki olası etkileri üzerine endişeleri artırdı. Bu, hem toplum hem de politika yapıcılar için önemli bir konu ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum haline geldi.
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Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara’dan, Türkiye’nin yaşadığı beyin göçü konusunda bazı istatistikler paylaşarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Ülkenin en parlak kesiminin yurt dışına çıktığını ve yeni dünyada sömürünün petrol gibi nesneler üzerinden değil 'beyinler' üzerinden yapıldığını belirtti.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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