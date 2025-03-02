Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'nın "Beyin Göçü" Hakkında Söyledikleri Ülkemiz Hakkında Uzun Uzun Düşündürdü

Türkiye'nin ekonomik durumu, genç nüfusunun dikkatini yabancı topraklardaki fırsatlara çevirdi. Birçok yetenekli genç, becerilerini en iyi şekilde sergileyebilecekleri yerlerde yeni bir hayat kurmayı tercih etti. Bu durum, maalesef ülkemizin en parlak beyinlerinin yurt dışına göç etmesine yol açtı. Bu durum, genç nüfusun yurtdışına göç etme eğilimi ve bu durumun Türkiye'nin geleceği üzerindeki olası etkileri üzerine endişeleri artırdı. Bu, hem toplum hem de politika yapıcılar için önemli bir konu ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum haline geldi.