Sokak Röportajı'nda Konuşan Bir Adam Ülkemizi Almanya ile Karşılaştırdı: "20 Senede Almanya Seviyesine Geldik"

Ülkemizdeki ekonomik durum sokak röportajlarının da ana gündemi. Elbette ülke bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri ekonomide herhangi bir sıkıntı görmezken kimileri ise gidişattan şikayetçi. Sokak röportajlarında konu genelde başta Almanya olmak üzere farklı ülkelere geliyor. Hatta 'Almanya bizi kıskanıyor' gibi bir söylem de var bildiğiniz üzere. Halk bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Almanya'nın gerçekten çok kötü durumda olduğunu ve bizi kıskanabileceğini savunurken kimileri ise Almanya'nın her konudaki refahından çok uzak olduğumuzu savunuyor. Öteki Görüş isimli kanalın sokak röportajında da konu Almanya'ya geldi.
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Bir amca geçmişte asla Almanya seviyesine ulaşamayacağımızı düşünürken 20 yılda Almanya gibi olduğumuzu söyledi.
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"Almanya bizi kıskanıyor mu?" sorusuna ise "Tabii ki kıskanıyor" cevabını verdi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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