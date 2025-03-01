Sokak Röportajı'nda Konuşan Bir Adam Ülkemizi Almanya ile Karşılaştırdı: "20 Senede Almanya Seviyesine Geldik"

Ülkemizdeki ekonomik durum sokak röportajlarının da ana gündemi. Elbette ülke bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Kimileri ekonomide herhangi bir sıkıntı görmezken kimileri ise gidişattan şikayetçi. Sokak röportajlarında konu genelde başta Almanya olmak üzere farklı ülkelere geliyor. Hatta 'Almanya bizi kıskanıyor' gibi bir söylem de var bildiğiniz üzere. Halk bu konuda da ikiye bölünmüş durumda. Kimileri Almanya'nın gerçekten çok kötü durumda olduğunu ve bizi kıskanabileceğini savunurken kimileri ise Almanya'nın her konudaki refahından çok uzak olduğumuzu savunuyor. Öteki Görüş isimli kanalın sokak röportajında da konu Almanya'ya geldi.