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Özgür Özel Bu Sefer de Ekonomiyi Ramazan Sebebiyle Hurma Hesabıyla Değerlendirdi

Özgür Özel Bu Sefer de Ekonomiyi Ramazan Sebebiyle Hurma Hesabıyla Değerlendirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.03.2025 - 22:00 Son Güncelleme: 01.03.2025 - 22:24

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP Kadın Kolları'nın düzenlediği 'Bu Sofra Hepimizin' iftar programına katıldı. Etimesgut Belediyesinin düzenlediği iftar programında Özel, mikrofona geçip konuşma yaptı. Özel'in gündeminde yine Erdoğan ve ekonomi vardı. Daha önce de farklı ürünlerle ekonominin değişimini değerlendiren Özel, ekonomiyi Ramazan vesilesiyle hurma üzerinden değerlendirdi.

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Erdoğan iktidara geldiğinde hurmanın 2 TL olduğunu belirten Özel, bugünkü fiyatıyla karşılaştırıldığında 335 kat artış olduğunu söyledi.

Erdoğan iktidara geldiğinde hurmanın 2 TL olduğunu belirten Özel, bugünkü fiyatıyla karşılaştırıldığında 335 kat artış olduğunu söyledi.

Emekli maaşlarına da değinen Özel "En düşük emekli maaşıyla o dönem 108 kilo alınırken, şu an en düşük emekli maaşıyla sadece 21 kilo hurma alınabiliyor.” dedi.

Emekli maaşlarına da değinen Özel "En düşük emekli maaşıyla o dönem 108 kilo alınırken, şu an en düşük emekli maaşıyla sadece 21 kilo hurma alınabiliyor.” dedi.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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