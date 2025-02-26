Özgür Özel de Diploma Meselesi Hakkında Konuştu: "Erdoğan'ı Derste, Dershanede, Amfide Gören Yok"

Son günlerin siyasi gündemi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yaparak diploma almasının kanunlara uygun olmadığını iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Başsavcılık taradından İstanbul Üniversitesi'nden belge ulaştırılmış, diplomanın iptal edileceği konuşuşmuştu.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, diploma meselesi hakkında konuştu ve yine diploması hakkında tartışmalar bulunan Erdoğan'a çağrı yaptı.
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"Erdoğan'ı derste gören yok, dershanede gören yok, amfide gören yok" diyen Özel, Erdoğan'ı Ramazan'da üniversite arkadaşlarına iftar vermeye davet etti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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