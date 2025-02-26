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Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e Sert Sözler: “Ayaklarını Denk Al, Almazsan Denk Getirmesini Biliriz”

Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e Sert Sözler: “Ayaklarını Denk Al, Almazsan Denk Getirmesini Biliriz”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
26.02.2025 - 16:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.

Özel’i sert sözlerle hedef alan Erdoğan, “Sayın Özel çok konuşmaktan ancak boş konuşmaktadır. Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Özel ne kadar erken kendisine gelirse o kadar iyi olacaktır” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, AKP’nin büyük kongresinde parti yönetimine getirilen yeni isimlere değindi; muhalefete yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi: “Ayaklarını denk al.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi: “Ayaklarını denk al.”

Erdoğan, CHP liderinin komuta kademesi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. 

“Sayın Özel çok konuşmakta ancak boş konuşmaktadır” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Sayın Özel başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz.

Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Bu ordunun komuta kademesine bilmem neredeki komutanlar, şunlar, bunlar laf atabilirler ama sana laf atmak kesinlikle bu milletin eğer bir evladıysan hiç yakışmaz. Gereği neyse komuta kadememizi toplayacağım manevi tazminat davasından tut her noktada davayı açacağız tüm komuta kademesinin hemen davayı açmalarını, Milli Savunma Bakanım dahil kendilerinden isteyeceğim.'

"Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi."

"Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Milli Savunma Bakanlığı dahil komuta kademesi Özel'e dava açacak. Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi. Yoksa Bay Kemal'i götüren çanlar onun için de çalacak.'

CHP lideri Özgür Özel, komuta kademesiyle ilgili ne dedi?

CHP lideri Özgür Özel, komuta kademesiyle ilgili ne dedi?

CHP lideri Özgür Özel, teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik komuta kademelerine yönelik “Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Özel'in konuşması şöyle

👇 👇 👇

Özgür Özel: "Hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. "

Özgür Özel: "Hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. "

'Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mustafa Kemal’in askerleri, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.'

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Özel: "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

Özel: "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."

'Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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