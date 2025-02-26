Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e Sert Sözler: “Ayaklarını Denk Al, Almazsan Denk Getirmesini Biliriz”
Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e Sert Sözler: “Ayaklarını Denk Al, Almazsan Denk Getirmesini Biliriz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi.
Özel’i sert sözlerle hedef alan Erdoğan, “Sayın Özel çok konuşmaktan ancak boş konuşmaktadır. Başkomutan olarak sana sesleniyorum; ayaklarını denk al, denk almazsan denk getirmesini de biz biliriz. Ordumun komuta kademesine laf atma yetkisi ve hakkı sende değildir. Haddini bileceksin. Özel ne kadar erken kendisine gelirse o kadar iyi olacaktır” dedi.
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi: “Ayaklarını denk al.”
"Özel ne kadar erken kendine gelirse o kadar iyi."
CHP lideri Özgür Özel, komuta kademesiyle ilgili ne dedi?
Özgür Özel: "Hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. "
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Özel: "Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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