Erdoğan’dan CHP Lideri Özgür Özel’e Sert Sözler: “Ayaklarını Denk Al, Almazsan Denk Getirmesini Biliriz”

'Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mustafa Kemal’in askerleri, ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diye ant içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu’nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı’ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan’ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan’ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi.

Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan’a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar’a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.'

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