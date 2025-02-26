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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah Gazetesi ve Nedim Şener Hakkında Dava Açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah Gazetesi ve Nedim Şener Hakkında Dava Açıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 12:39

Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve sabah.com.tr’de Yusuf Özdemir imzalarıyla çıkan “Savcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı göndererek Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istedi” haberleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkan belge ile birlikte Sabah ve Nedim Şener hakkında dava açmaya hazırlanıyor. 

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Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.

Hürriyet’te Nedim Şener’in köşe yazısı ve sabah.com.tr’de Yusuf Özdemir imzasıyla çıkan haberde; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul  İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı göndererek Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istediği iddiası sonrasında savcılığın gönderdiği yazı ortaya çıktı. Gönderilen yazıda belgenin iptalinin istenmediği rektörlükten belgelerin savcılığa gönderilmesi istendiği görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki haklarını kullanmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki haklarını kullanmaya hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, söz konusu haberlerle ilgili açıklama yaparak, 'İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız' ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini belirtti. Ongun'un açıklaması şöyle:

Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini belirtti. Ongun'un açıklaması şöyle:

'İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini istediği iddiası doğru değildir. Savcılık üniversiteden konuyla ilgili belgeleri talep etmiştir.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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