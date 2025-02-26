İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah Gazetesi ve Nedim Şener Hakkında Dava Açıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sabah Gazetesi ve Nedim Şener Hakkında Dava Açıyor
Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ve sabah.com.tr’de Yusuf Özdemir imzalarıyla çıkan “Savcılık, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı göndererek Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptalini istedi” haberleri sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkan belge ile birlikte Sabah ve Nedim Şener hakkında dava açmaya hazırlanıyor.
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Ekrem İmamoğlu’nun diploması hakkında çıkan bir haber medyada tartışmalara neden oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi hukuki haklarını kullanmaya hazırlanıyor.
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ongun, konuyla ilgili belgelerin talep edildiğini belirtti. Ongun'un açıklaması şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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