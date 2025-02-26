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Rasim Ozan Kütahyalı: "Ekrem İmamoğlu'nu Seçime Sokmayacaklar"

Rasim Ozan Kütahyalı: "Ekrem İmamoğlu'nu Seçime Sokmayacaklar"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.02.2025 - 10:29

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, gündemdeki Ekrem İmamoğlu - diploma ve soruşturma konuları hakkında yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı yaptırılmayacağını iddia etti. 

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Ekrem İmamoğlu'na peş peşe açılan soruşturmalar devam ederken partisinin Cumhurbaşkanı adayı da olmaya hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu'na peş peşe açılan soruşturmalar devam ederken partisinin Cumhurbaşkanı adayı da olmaya hazırlanıyor.

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmalar sonrasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'dan da İmamoğlu hakkında bir açıklama geldi. Kütahyalı, Ekrem İmamoğlu'nun aday yaptırılmayacağını hükümetin B planının Mansur Yavaş olduğunu iddia etti.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın açıklamaları:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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