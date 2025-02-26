Savcılık, İstanbul Üniversitesi’ne Yazı Gönderdi: “Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Edin”
Savcılık, İstanbul Üniversitesi’ne Yazı Gönderdi: “Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasını İptal Edin”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı gönderdi.
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Sabah’ta yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptal edilmesi için İstanbul Üniversitesi’ne yazı gönderdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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