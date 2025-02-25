Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu’na Açılan Soruşturmaların Başkan Yaptırmamak İçin Olduğunu Anlattı

Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında birçok soruşturma başlatıldı. Cüneyt Özdemir ise İmamoğlu’na açılan soruşturmaların sebebinin başkanlık seçimleriyle ilgili olduğunu dile getirdi. Açılan soruşturmalara yenilerinin de eklenme ihtimalinden bahsederek, işin özünün ise İmamoğlu’nun aday olmadığı bir seçim istenmesi olduğunu söyledi.