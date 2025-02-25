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Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu’na Açılan Soruşturmaların Başkan Yaptırmamak İçin Olduğunu Anlattı

Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu’na Açılan Soruşturmaların Başkan Yaptırmamak İçin Olduğunu Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.02.2025 - 21:58

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Son haftalarda Ekrem İmamoğlu hakkında birçok soruşturma başlatıldı. Cüneyt Özdemir ise İmamoğlu’na açılan soruşturmaların sebebinin başkanlık seçimleriyle ilgili olduğunu dile getirdi. Açılan soruşturmalara yenilerinin de eklenme ihtimalinden bahsederek, işin özünün ise İmamoğlu’nun aday olmadığı bir seçim istenmesi olduğunu söyledi.

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Ekrem İmamoğlu’na açılan birçok sayıdaki soruşturmanın, AKP’nin ya da direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İmamoğlu’nun olmadığı bir seçim istemesinden kaynaklandığını dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu’na açılan birçok sayıdaki soruşturmanın, AKP’nin ya da direkt olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İmamoğlu’nun olmadığı bir seçim istemesinden kaynaklandığını dile getirdi.

“Bunların hepsi hikaye” diyen Özdemir, İmamoğlu’nu başkan yaptırmamak için her yolu deneyeceklerini de dile getirdi.

“Bunların hepsi hikaye” diyen Özdemir, İmamoğlu’nu başkan yaptırmamak için her yolu deneyeceklerini de dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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Stgmt

Bize bilmediğimiz bir şey söyle. İmamoğlu her kesimden oy alacak birisi. "İstanbul'u alan Türkiye'yi alır." Deli gibi korkuyorlar

minister62

Korkuyorlar, korkacaklar, korksunlar