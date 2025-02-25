İmamoğlu'ndan 'Sahte Diploma' Soruşturmasına Tepki: 'Arkadaşlarımı Toplasam Miting Yaparım'
İmamoğlu'ndan 'Sahte Diploma' Soruşturmasına Tepki: 'Arkadaşlarımı Toplasam Miting Yaparım'
Tutuklu yargılanan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak kişi bulamaz' dedi.
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Ankara'da 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklanmıştı.
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Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.
"Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:
Ekrem İmamoğlu ise hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına tepki gösterdi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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