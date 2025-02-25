İmamoğlu'ndan 'Sahte Diploma' Soruşturmasına Tepki: 'Arkadaşlarımı Toplasam Miting Yaparım'

Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, 'Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum' dedi.

İmamoğlu ile Yavaş, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.