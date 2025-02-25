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İmamoğlu'ndan 'Sahte Diploma' Soruşturmasına Tepki: 'Arkadaşlarımı Toplasam Miting Yaparım'

İmamoğlu'ndan 'Sahte Diploma' Soruşturmasına Tepki: 'Arkadaşlarımı Toplasam Miting Yaparım'

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 19:06

Tutuklu yargılanan Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Ben üniversiteden arkadaşlarımı çağırsam miting yaparım. Ama adamın birisi tavla oynayacak kişi bulamaz' dedi.

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Ankara'da 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklanmıştı.

Ankara'da 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklanmıştı.

Silivri (Marmara) Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ'ın Ankara Çankaya'da yaşayan annesi Gönül Özdağ'ı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ziyaret etti.

Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

Gönül Özdağ'ı ziyarete gelen Yavaş ve İmamoğlu'nu kapıda Zafer Partisi heyeti karşıladı.

Ziyaretin ardından konuşan Gönül Özdağ, 'Emekli bir hukukçu olarak cüppelerinin önünde ilik olmadığının farkında olan tüm adalet mensuplarına büyük bir saygı duyuyorum ancak, bu süreçte tüm haksızlık ve hukuksuzlukları yapanları bir avukat olarak önce bir gün tecelli edeceğinden emin olduğum adaletin gerçek temsilcilerine sonra da bir anne olarak Allah'a havale ediyorum' dedi.

İmamoğlu ile Yavaş, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimizin beklentisi hem de üstelik bir hukukçu olarak tutukluğun bir tedbir olması delilleri karartma ihtimali olmaması nedeniyle mutlaka tahliye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz'' diyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

''Haksız tutuklama olduğundan da şüphemiz yok. Bir an evvel kendisinin tahliye edilmesini ve hem ailesinin hem de partisinin başına geçmesini ülke içinde kendi taleplerini, dileklerini bir an evvel toplumla paylaşmasını diliyoruz ve kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diyoruz.'

Ekrem İmamoğlu ise hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu ise hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, ''Üniversiteden de çok arkadaşım var. Ben üniversitedeki arkadaşlarımı çağırsam, miting yaparım. Ama adamın birisi, tavla oynayacak arkadaş bile bulamaz. Tavla da biliyor mu, bilmem! Çünkü üniversite okuyanlar, öyle ya da böyle, ucundan da olsa tavla bilir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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