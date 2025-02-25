Sahte Diploma Krizi Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'nun Avukatlarından İlk Açıklama!
Sahte Diploma Krizi Büyüdü: Ekrem İmamoğlu'nun Avukatlarından İlk Açıklama!
Hakkında çok sayıda soruşturma açılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha başlatıldı. İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçim için adaylığını açıkladıktan sonra 'sahte diploma' soruşturmasıyla karşı karşıya kaldı. Bu gelişmenin ardından İmamoğlu'nun avukatlarından ilk açıklama geldi. İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer, 'Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu'nu neden ifadeye davet ettiği yazmıyor' dedi.
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Ekrem İmamoğlu soruşturma kapsamında 26 Şubat'ta ifadeye çağırıldı.
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Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Adem Sözüer ve Mehmet Pehlivan, diploma soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı.
''Not ortalamasına da bakılıyor, orada da sorun yok. Başvuruda da koşullarda da sorun yok. İlan açılmış başvurmuş, derslerini verip mezun olmuş.''
Mehmet Pehlivan ise İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin detayları tek tek anlattı.
''İmamoğlu'nun yatay geçiş için not ortalaması 62,5'tur. İstanbul Üniversitesi bu kriterleri kafasına göre koymuyor. Bu kriterler tüm üniversitelere geçişte aynı'' diyen Pehlivan sözlerine devam etti:
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Son olarak söz alan Adem Sözüer, "Belgelerin gerçekliği konusunda bir tartışma yok'' diyerek son noktayı koydu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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