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Ebeveynler Dikkat: Bebek Kıyafetinde Boğulma Riski

Ebeveynler Dikkat: Bebek Kıyafetinde Boğulma Riski

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
25.02.2025 - 12:46

Ticaret Bakanlığı, “Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında ebeveynleri yakından ilgilendiren 4 yeni ürün duyurdu. Sözcü'den Merve Kapan'ın haberine göre, Baby Body markasına ait (0-3 yaş) bebek zıbınının boğulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı.

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Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, sağlığı tehdit eden markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bu kez de bebek kıyafetlerini ele aldı.

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, sağlığı tehdit eden markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bu kez de bebek kıyafetlerini ele aldı.

Bakanlık, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 ürün hakkında harekete geçti. Çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi riskler nedeniyle satışları yasaklandı.

Bakanlık, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 ürün hakkında harekete geçti. Çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi riskler nedeniyle satışları yasaklandı.

“Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında son olarak bebek giyim ürünü için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.

Sözcü'den Merve Kapan'ın haberine göre, Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, 'çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri' kriterini karşılamadığı gerekçesiyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.

1. Çocuk Giyimi: Boğulma Riski

1. Çocuk Giyimi: Boğulma Riski

Ürünün boğulma ve yaralanma riski taşıdığına dikkat çekildi.

2. Bebek Zıbını: Boğulma ve Yaralanma Riski

2. Bebek Zıbını: Boğulma ve Yaralanma Riski

Baby Body markasına ait (0-3 yaş) bebek zıbınının boğulma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklandı. Bu ürünle ilgili de toplatma kararı alındı.

3. Kız Çocuk Takımı: Yaralanma Riski

3. Kız Çocuk Takımı: Yaralanma Riski

Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, dekoratif kordonunun uç kısmındaki 3 boyutlu süsleme ve uzun kordon nedeniyle yaralanma riskini artırıyor. Bu ürün de piyasadan toplatıldı ve satışı yasaklandı.

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4. Oyuncak: Boğulma Riski

4. Oyuncak: Boğulma Riski

Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor. Ürünle ilgili yasaklama ve toplatma kararı alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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