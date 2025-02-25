Ebeveynler Dikkat: Bebek Kıyafetinde Boğulma Riski
Ebeveynler Dikkat: Bebek Kıyafetinde Boğulma Riski
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Ticaret ve Tarım Bakanlıkları, sağlığı tehdit eden markaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Bu kez de bebek kıyafetlerini ele aldı.
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Bakanlık, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 4 ürün hakkında harekete geçti. Çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi riskler nedeniyle satışları yasaklandı.
1. Çocuk Giyimi: Boğulma Riski
2. Bebek Zıbını: Boğulma ve Yaralanma Riski
3. Kız Çocuk Takımı: Yaralanma Riski
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4. Oyuncak: Boğulma Riski
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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