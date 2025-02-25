Ebeveynler Dikkat: Bebek Kıyafetinde Boğulma Riski

“Güvensiz Ürün Bildirimleri” kapsamında son olarak bebek giyim ürünü için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı alındı.

Sözcü'den Merve Kapan'ın haberine göre, Sonöz Bebe markalı 8-9 yaş bolerolu kız çocuk kıyafeti, 'çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri' kriterini karşılamadığı gerekçesiyle piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.