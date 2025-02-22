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Yangın Denetimlerinden Geçemedi: Anadolu'da Kurulan İlk İlaç Firması Mühürlendi

Yangın Denetimlerinden Geçemedi: Anadolu'da Kurulan İlk İlaç Firması Mühürlendi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.02.2025 - 16:40

Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra tüm yurt genelininde denetimler yapılmaya başlandı. Anadolu’da ilk olarak Samsun’da 1956 yılında kurulan Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. denetimlerden geçemediği için mühürlendi. Denetlemelerde yangın merdiveni, yangın sırasında ikinci kaçış alanı, yangın tüpleri gibi eksiklikler tespit edildi.

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Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Yaşanan facia sonrası yangın denetimleri de sıklaştı.

Anadolu'da kurulan ilk ilaç firması olarak 1956'dan beri Samsun'da faaliyette olan, İlkadım ilçesi Necipbey Caddesi'ndeki Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şubat 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından denetlendi.

Anadolu'da kurulan ilk ilaç firması olarak 1956'dan beri Samsun'da faaliyette olan, İlkadım ilçesi Necipbey Caddesi'ndeki Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şubat 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından denetlendi.

Denetlemelerde yangın merdiveni, yangın sırasında ikinci kaçış alanı, yangın tüpleri gibi eksiklikler tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi, işletmeye Şubat 2024 tarihinde eksiklerle ilgili ilk tebligatını gönderdi. 1 yıllık süreçte ilgili firma bazı eksikliklerini giderdi.

Büyükşehir Belediyesi, işletmeye Şubat 2024 tarihinde eksiklerle ilgili ilk tebligatını gönderdi. 1 yıllık süreçte ilgili firma bazı eksikliklerini giderdi.

Kalan eksiklerin de giderilmesi için firmaya tekrar resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu sürede firmadan herhangi bir dönüş alamayan Büyükşehir Belediyesi, 2 gün önce ‘İş Yeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre, encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyarak firmayı mühürledi.

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. ''Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. ''Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ruhsat vermiş olduğumuz yerlerle ilgili belirli periyotlarda denetim yükümlülüğümüz var. Biz de yıllık olarak ruhsat vermiş olduğumuz yerlerin denetimlerini düzenli aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. Bir plan dahilinde yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adeka İlaç San. Tic. A.Ş.'dir. İşletme ziyareti yapıldı. Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili işletmeye tebligat yapıldı. Bu yaklaşık 1 yıllık süreç. Bazı iyileştirmeler oldu ama istenilen noktaya kadar tam anlamıyla yönetmeliğin istemiş olduğu kriterlerin tamamının sağlanması imkanı olunamadı. İşletmeye resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu süre zarfında da tarafımıza hiçbir şekilde bildirimleri bulunmadığı için biz de ‘İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyduk. Şimdilik süreç, bu işletmenin eksikliklerinin giderilip, bizim tarafımıza bildirim yapmasını bekliyoruz. Eksiklikler giderildikten sonra biz de iş yeri uygun ise tekrardan faaliyete geçilmesi için süreci başlatacağız' denildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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