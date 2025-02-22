Yangın Denetimlerinden Geçemedi: Anadolu'da Kurulan İlk İlaç Firması Mühürlendi
Yangın Denetimlerinden Geçemedi: Anadolu'da Kurulan İlk İlaç Firması Mühürlendi
Bolu Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından sonra tüm yurt genelininde denetimler yapılmaya başlandı. Anadolu’da ilk olarak Samsun’da 1956 yılında kurulan Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. denetimlerden geçemediği için mühürlendi. Denetlemelerde yangın merdiveni, yangın sırasında ikinci kaçış alanı, yangın tüpleri gibi eksiklikler tespit edildi.
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Kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmişti.
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Anadolu'da kurulan ilk ilaç firması olarak 1956'dan beri Samsun'da faaliyette olan, İlkadım ilçesi Necipbey Caddesi'ndeki Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şubat 2024 tarihinde Büyükşehir Belediyesi birimleri tarafından denetlendi.
Büyükşehir Belediyesi, işletmeye Şubat 2024 tarihinde eksiklerle ilgili ilk tebligatını gönderdi. 1 yıllık süreçte ilgili firma bazı eksikliklerini giderdi.
Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. ''Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi'' denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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