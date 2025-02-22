Yangın Denetimlerinden Geçemedi: Anadolu'da Kurulan İlk İlaç Firması Mühürlendi

''Ruhsat vermiş olduğumuz yerlerle ilgili belirli periyotlarda denetim yükümlülüğümüz var. Biz de yıllık olarak ruhsat vermiş olduğumuz yerlerin denetimlerini düzenli aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. Bir plan dahilinde yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adeka İlaç San. Tic. A.Ş.'dir. İşletme ziyareti yapıldı. Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili işletmeye tebligat yapıldı. Bu yaklaşık 1 yıllık süreç. Bazı iyileştirmeler oldu ama istenilen noktaya kadar tam anlamıyla yönetmeliğin istemiş olduğu kriterlerin tamamının sağlanması imkanı olunamadı. İşletmeye resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu süre zarfında da tarafımıza hiçbir şekilde bildirimleri bulunmadığı için biz de ‘İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyduk. Şimdilik süreç, bu işletmenin eksikliklerinin giderilip, bizim tarafımıza bildirim yapmasını bekliyoruz. Eksiklikler giderildikten sonra biz de iş yeri uygun ise tekrardan faaliyete geçilmesi için süreci başlatacağız' denildi.