'Maydonoz Döner' Operasyonunun Detayları Belli Oldu: 300 Analiz Raporu Hazırlandı
'Maydonoz Döner' Operasyonunun Detayları Belli Oldu: 300 Analiz Raporu Hazırlandı
“Maydonoz Döner” isimli döner zincirine yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, şirketin sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353’e yakın isim gözaltına alınmıştı. Gündemi sarsan haber sonrası yeni bir gelişme yaşandı. NTV'nin haberine göre; Mali Suçlar Araştırma Kurulu 300 ayrı rapor hazırladı. 7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi. FETÖ bağlantısı olan muhasebecilerinin mali işleri düzenlediği, örgüt üyeleri arasında 220 milyonluk para transfer hacmi olduğu ortaya çıktı.
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Yapının tamamen kendi içinde dönen bir FETÖ çarkı olduğu iddia edildi.
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'Maydonoz Döner' operasyonunun detayları gün yüzüne çıktı. MASAK, 1,5 yıl önce başlatılan soruşturma sırasında, zincirin finansal yapısını ortaya çıkartarak ocak ayında savcılığa iletti.
MASAK'ta bu çalışma için özel olarak ekip oluşturuldu. Ekip, söz konusu şube raporlarına ilave olarak şirketin organizasyon yapısını da içeren rapor hazırladı.
Bu kişilerin büyük bölümünün, kamudan ihraç edilen ve özellikle mahrem sınıf olarak adlandırılan şahıslar olduğu saptandı. Maydonoz Döner, 2018 yılında Ömer Şeyhin tarafından kuruldu.
Soruşturma, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülüyordu. Ocak ayında şirket yapısı tamamen ortaya çıkarıldı ve 21 Şubat'ta şirket sahiplerinin da aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı.
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7 ülkede kurulan şirketlerle örgüte para transferi yaptıkları anlaşılan şirket yöneticileri, ayrıntılı izlendi.
102 şüphelinin ise örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullanıcısı olduğu anlaşıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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