Galatasaray 'Maydonoz Döner' İddiası İçin Sessizliğini Bozdu: ''Hukuki İşlem Başlatılacaktır''

390 şubeli “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Bu olay sonrası Galatasaray Kulübü resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, 'Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır' denildi.