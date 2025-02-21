Galatasaray 'Maydonoz Döner' İddiası İçin Sessizliğini Bozdu: ''Hukuki İşlem Başlatılacaktır''
Galatasaray 'Maydonoz Döner' İddiası İçin Sessizliğini Bozdu: ''Hukuki İşlem Başlatılacaktır''
390 şubeli “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zincirine FETÖ soruşturması başlatıldı. 31 şehirde yapılan operasyon sırasında aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı. Bu olay sonrası Galatasaray Kulübü resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, 'Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır' denildi.
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FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürüyor. Antalya merkezli 31 şehirde yapılan son operasyonda, aralarında 10 kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alındı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, bir “Maydonoz Döner” isimli döner restoranı zinciri üzerinden terör örgütüne para aktardığının saptandığını açıkladı.
Galatasaray Kulübü “Maydonoz Döner” isimli yemek şirketi zincirine yönelik başlatılan operasyon sonrası kamuoyunda gündeme getirilen 'sponsorluk' gündemine ilişkin açıklama yaptı.
Bu paylaşımlar üzerine Galatasaray Kulübü "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve / veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır" dedi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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