Ekrem İmamoğlu Resmen Aday Oldu
Ekrem İmamoğlu Resmen Aday Oldu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yaptı.
CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'de ön seçim yarışı hız kazandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP'de ön seçim için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de ön seçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçesini verdi.
CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıklamıştı.
CHP kulisleri hareketlendi. CHP kulislerinde İmamoğlu için toplanan imza sayısının 100 civarında olduğu iddia edildi.
İmamoğlu, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunu yayımladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmamoğlu, adaylık sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın