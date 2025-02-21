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Ekrem İmamoğlu Resmen Aday Oldu

Ekrem İmamoğlu Resmen Aday Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 11:58

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde resmen aday oldu. İmamoğlu'nun avukatı adaylık başvurusunu yaptı.

CHP’nin Meclis grubunda Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekilleri imza atmaya devam ederken şimdiye dek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için 100'den fazla vekilin imza attığı iddia edildi.

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CHP'de ön seçim yarışı hız kazandı.

CHP'de ön seçim yarışı hız kazandı.

17 Şubat’ta başlayan imza süreci bugün saat 17.00’de tamamlanacak. 

CHP'de ön seçim için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de ön seçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçesini verdi.

CHP'de ön seçim için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de ön seçimle belirlenecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için dilekçesini verdi.

Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmaması dikkat çekerken, İmamoğlu'nun ilk rakibi belli olmuştu.

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıklamıştı.

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek de Cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için aday adaylığını açıklamıştı.

CHP'nin adayını belirleyeceği ön seçim ise 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. CHP'de cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları 21 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar parti genel merkezine yapılacak.

CHP kulisleri hareketlendi. CHP kulislerinde İmamoğlu için toplanan imza sayısının 100 civarında olduğu iddia edildi.

CHP kulisleri hareketlendi. CHP kulislerinde İmamoğlu için toplanan imza sayısının 100 civarında olduğu iddia edildi.

CHP’nin 133 milletvekili bulunuyor. Çiçek’in de gerekli 20 imzayı bulması halinde CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde bu iki isim karşı karşıya gelecek.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunu yayımladı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunu yayımladı.
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İmamoğlu, adaylık sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.

İmamoğlu, adaylık sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İmamoğlu, “Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım” dedi.

İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.Adaleti iktidarın değil mülkün temeli kılacak, devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu, medyayı partizanlıktan kurtaracak, rakiplerimizi düşman görmeyecek, siyasi rekabeti milletin huzurunda adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Ülkemize, birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye hedefine hep birlikte sahip çıkacağız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız, adil paylaşacağız. Milletçe bereketimizi artıracağız. İnanç ve umutla yürüyeceğimiz bu mücadelede asla yorulmayacağız ve asla vazgeçmeyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve şehitlerimizin emaneti Cumhuriyetimiz’i ikinci yüzyılında bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, Yolumuz açık olsun.'

İşte o paylaşım:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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