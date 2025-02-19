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Ekrem İmamoğlu'nun İlk Rakibi Belli Oldu: Dursun Çiçek Adaylığını Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nun İlk Rakibi Belli Oldu: Dursun Çiçek Adaylığını Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 23:21

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim kararı alan CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza toplanmaya başlandı. Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmaması dikkat çekerken, İmamoğlu'nun ilk rakibi belli oldu. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP ön seçiminde aday olacağını açıkladı.

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CHP'de ön seçim için geri sayım başladı.

CHP'de ön seçim için geri sayım başladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. tv100'de Kübra Par ile Farklı açılar programında konuşan Dursun Çiçek, adaylığını açıkladı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. tv100'de Kübra Par ile Farklı açılar programında konuşan Dursun Çiçek, adaylığını açıkladı.

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz'' diyen Dursun çiçek sözlerine şöyle devam etti:

"Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz'' diyen Dursun çiçek sözlerine şöyle devam etti:

''Bir ön seçim tecrübesi yaşadık. Hep ön seçimi savunduk ve bu sürece bir katkı sunmak istiyoruz. Yarın başvurumu yapmak üzere Ankara'da olacağım.'

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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