onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Berna Laçin'den Ramazan Pidesi Zammına Tepki: ''İnsanın Canı Çeker''

Berna Laçin'den Ramazan Pidesi Zammına Tepki: ''İnsanın Canı Çeker''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 20:07

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan pidesinin fiyatına tepki gösterdi. Laçin “İnsanlar bu pahalılıktan nasıl oruç tutacak valla bilmiyorum” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan ayına sayılı gün kala, pide fiyatları gündem oldu.

Ramazan ayına sayılı gün kala, pide fiyatları gündem oldu.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Türkiye genelinde ve İstanbul’da Ramazan pidesinin kilosu ortalama 80 TL civarında. Adet gramaj ağırlığını ise 370 gram olarak düşünüyoruz. Onun fiyatı da 30 TL civarında olacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Türkiye genelinde ve İstanbul’da Ramazan pidesinin kilosu ortalama 80 TL civarında. Adet gramaj ağırlığını ise 370 gram olarak düşünüyoruz. Onun fiyatı da 30 TL civarında olacak” dedi.

Bu açıklama sonrası ilk tepki ünlü oyuncu Berna Laçin'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laçin, "Ramazan da geliyor, nasıl oruç tutacak, sahur yapacak, iftar edecek insanlar bu pahalılıkta… Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker… 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak" diye yazdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laçin, "Ramazan da geliyor, nasıl oruç tutacak, sahur yapacak, iftar edecek insanlar bu pahalılıkta… Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker… 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak" diye yazdı.

Bir takipçisinin "Sen zaten tutmuyorsun" demesi üzerine Berna Laçin, "Konu bu değil" yanıtını verdi.

Bir takipçisinin "Sen zaten tutmuyorsun" demesi üzerine Berna Laçin, "Konu bu değil" yanıtını verdi.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın