Berna Laçin'den Ramazan Pidesi Zammına Tepki: ''İnsanın Canı Çeker''
Berna Laçin'den Ramazan Pidesi Zammına Tepki: ''İnsanın Canı Çeker''
Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan pidesinin fiyatına tepki gösterdi. Laçin “İnsanlar bu pahalılıktan nasıl oruç tutacak valla bilmiyorum” dedi.
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Ramazan ayına sayılı gün kala, pide fiyatları gündem oldu.
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İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, “Türkiye genelinde ve İstanbul’da Ramazan pidesinin kilosu ortalama 80 TL civarında. Adet gramaj ağırlığını ise 370 gram olarak düşünüyoruz. Onun fiyatı da 30 TL civarında olacak” dedi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Laçin, "Ramazan da geliyor, nasıl oruç tutacak, sahur yapacak, iftar edecek insanlar bu pahalılıkta… Ramazan’ın da bir adeti var, can çeker… 35-40 olacak pide fiyatı. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak" diye yazdı.
Bir takipçisinin "Sen zaten tutmuyorsun" demesi üzerine Berna Laçin, "Konu bu değil" yanıtını verdi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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