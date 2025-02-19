Kar İstanbul'u Esir Aldı: İstanbul Üniversitesi'nde Eğitime 1 Gün Ara Verildi
Kar İstanbul'u Esir Aldı: İstanbul Üniversitesi'nde Eğitime 1 Gün Ara Verildi
İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla, eğitime 1 gün ara verildi. İstanbul Üniversitesi'nde kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
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İstanbul'da 20 Şubat 2025 Perşembe günü kar yağışı nedeniyle anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime ara verildi.
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İstanbul Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bu akşam ve yarın İstanbul genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir. Bu nedenle 20 Şubat 2025 günü (yarın), Üniversitemizdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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