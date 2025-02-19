115 Kişinin Hayatını Kaybettiği Ebrar Sitesi Davasında Karar: 3 Sanık Beraat Etti
115 Kişinin Hayatını Kaybettiği Ebrar Sitesi Davasında Karar: 3 Sanık Beraat Etti
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davasında karar çıktı. Sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'er yıl hapis cezası verilirken, Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'ya beraat kararı verildi.
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Ebrar Sitesi davasında sona gelindi.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış, bin 480 kişi yaşamını yitirmişti.
115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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