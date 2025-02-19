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İstanbul'da Kar Görüldü: Şile Otoyolu'nun Bir Bölümü Ulaşıma Kapandı!

İstanbul'da Kar Görüldü: Şile Otoyolu'nun Bir Bölümü Ulaşıma Kapandı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.02.2025 - 17:19

İstanbul'da kar yağışı sürerken, trafik kilitlendi. Saat 16.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu.

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İstanbul'da kar trafiği erken başladı.

İstanbul'da kar trafiği erken başladı.

Günlerdir bugün için uyarılaryapılsa da trafiğin önüne geçilemedi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Günlerdir bugün için uyarılaryapılsa da trafiğin önüne geçilemedi. Bazı sürücüler kar nedeniyle yolda güçlükle ilerlemeye çalışırken, bazıları da kayganlaşan yolda araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Hasdal Yolu’nda yoğun yağış nedeniyle ilerleyemeyen bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekti.

Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy’de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Beykoz Riva yolunun beyaza bürünmesi nedeniyle ilerleyemeyen bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Karın şiddetini sürdürdüğü Sultangazi ve Arnavutköy’de görüş mesafesinin düşmesi, yola çıkan sürücülere zor anlar yaşattı.

Yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik akışı ağır seyrediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu.

Trafik saat 16:31 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

Trafik saat 16:31 itibariyle Avrupa Yakası'nda yüzde 90, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74 olarak ölçüldü.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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