AKOM'dan İstanbul İçin Turuncu Kodlu Uyarı: Yağış Bir Hafta Sürebilir
AKOM'dan İstanbul İçin Turuncu Kodlu Uyarı: Yağış Bir Hafta Sürebilir
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AKOM turuncu alarma geçti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren sert hava koşulları etkili olacak.
19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.
AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:
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20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenirken, hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı öngörülüyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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