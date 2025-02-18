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AKOM'dan İstanbul İçin Turuncu Kodlu Uyarı: Yağış Bir Hafta Sürebilir

AKOM'dan İstanbul İçin Turuncu Kodlu Uyarı: Yağış Bir Hafta Sürebilir

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 16:02

Soğuk hava dalgası İstanbul'a giriş yaptı. AKOM'dan İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı geldi. AKOM, kar yağışının İstanbul'da bir hafta kalabileceğini ve kalınlığın 40 santimetreye bulabileceğini açıkladı.

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AKOM turuncu alarma geçti.

AKOM turuncu alarma geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren sert hava koşulları etkili olacak.

18 Şubat 2025 tarihinde yayımlanan rapora göre, yarın öğle saatlerinden itibaren sert hava koşulları etkili olacak.

19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

19 Şubat Çarşamba (yarın) saat 12.00’den itibaren yağmur başlayacak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar yağışı görülecek.

22.00’den sonra ise İstanbul genelinde kar yağışı etkili olacak. 21 Şubat Cuma günü kar yağışının şiddetini artıracağı, hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

AKOM’un tahminlerine göre kar kalınlığı bölgelere göre değişecek:

E-5’in güneyinde (merkez ilçeler) 5-15 cm,

E-5 ile TEM arasında 10-30 cm,

TEM’in kuzeyi ve yüksek kesimlerde 20-40 cm,

Kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 cm ve üzeri kar örtüsü oluşacak.

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20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenirken, hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

20 Şubat Perşembe akşamından itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülmesi beklenirken, hava koşullarının İstanbul’da en az bir hafta boyunca etkili olacağı öngörülüyor.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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