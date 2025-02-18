İstanbul'a 4 Günlük Yoğun Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Perşembe ve Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil Olabilir
İstanbul'a 4 Günlük Yoğun Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Perşembe ve Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil Olabilir
İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada “İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var” dedi.
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.
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Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.
Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak şu uyarıları yaptı:
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.
Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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30 cm net mi brüt mü ? netse fena.
Çalışanla çile, çalışmayana keyif😊 beyaz en sevdiğim renk❤️
milimetreyle cm yi karıştırıyo olabilirler bence.bu kadar tahmini boş çıkan başka bir ülke meteorolojisi var mıdır bilmiyorum