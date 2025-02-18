İstanbul'a 4 Günlük Yoğun Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Perşembe ve Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil Olabilir

'İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz.'

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti.

Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.

Özdemir, çarşamba İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti.

Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, 'İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek.' dedi.