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İstanbul'a 4 Günlük Yoğun Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Perşembe ve Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil Olabilir

İstanbul'a 4 Günlük Yoğun Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı: Perşembe ve Cuma Günü İstanbul'da Okullar Tatil Olabilir

hava durumu kar yağışı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 10:50

İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava kütlesiyle birlikte görülecek kar yağışının 4 gün etkili olması bekleniyor. 

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek yaptığı açıklamada “İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var” dedi. 

İşte detaylar…

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yaptığı açıklamada, İstanbul'da bugün havanın yağmurlu olacağını, çarşamba günü ise karla karışık yağmur görüleceğini söyledi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Perşembeden itibaren İstanbul'da kar yağışı beklediklerini belirten Macit "Pazartesi gününe kadar kar yağışının aralıkla devam etmesini bekliyoruz. Kar yağışının cuma ve cumartesi yoğun olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak şu uyarıları yaptı:

Macit, yağışlı sistemin Karadeniz üzerinden geleceğini vurgulayarak şu uyarıları yaptı:

'Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesini bekliyoruz. İstanbul'da cumartesiye kadar sıcaklıklar sıfır ila 2 derece arasında olacak. En düşük sıcaklığın ise eksi 1 ile eksi 2'ye düşmesini bekliyoruz. Kar yağışının İstanbul'un Kuzey ve Doğu bölgelerinde daha etkili olacağını tahmin ediyoruz.' diye konuştu.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek ise yağış sisteminin kuzeyden geldiğini kaydetti.

Yeni gelen hava kütlesinin 10 gün önceki hava kütlesinden daha soğuk olduğunu belirten Tek, soğuk havanın daha çok çarşambadan itibaren hissedilmeye başlanacağını ifade etti.

Tek, perşembe günü kar yağışının İstanbul'a giriş yapacağını anlatarak, 'Perşembe günü soğuk kütlenin en yoğun olduğu gün. Cuma, cumartesi günü kar yağışı İstanbul'da etkili olacak. Pazar günü etkisini azaltacak ve pazartesi İstanbul'u terk edecek.' dedi.

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olacağının altını çizen Tek, 'Kar yağışı ilk önce Anadolu Yakası'nda etkili olacak. Cuma günü İstanbul'un tamamı eşit şekilde kar alacak. Cumayı cumartesiye bağlayan gece de kar yağışı etkili olacak.' ifadelerini kullandı.

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

Tek, kar kalınlığının İstanbul'da bölgeye göre değişebileceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

'İstanbul'da kar kalınlığı 5 ila 30 santimetre arasında olacak yerler olabilir. Çamlıca, Karlıtepe gibi noktalarda kar kalınlığı 30 santimetreye çıkabilir. İstanbul'un her tarafında kar topu oynanacak bir kar kalınlığının olmasını bekliyoruz. Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir. Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklıkları da düştü. Bu durum kar yağışının durumunu daha artırdı. İstanbul'un her tarafının beyaz olmasını bekliyoruz.'

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir de kentin tüm kesimlerinde kar yağışı beklendiğini belirtti.

Arktik kökenli kuvvetli soğuk havanın Sibirya destekli olarak Orta Karadeniz'den yayılarak ülke içinde etkili olmasının beklendiğini bildiren Özdemir, hava sıcaklığının hissedilir derece düşeceğini kaydetti.

Özdemir, çarşamba İstanbul'da yağmurlu havanın devam edeceğini, daha sonra sıcaklıkların kar yağma seviyelerine düşebileceğini anlatarak, çarşamba akşamından itibaren karla karışık yağışın İstanbul'da ve Karadeniz'in kıyı bölgelerinde etkili olacağını belirtti.

Perşembe günü kuvvetli rüzgarla birlikte İstanbul'da kar yağışı beklediklerini dile getiren Özdemir, 'İstanbul'da cuma günü de kar yağışı daha da etkisini arttıracak. Cumartesi ve pazar günü soğuk hava ve kar yağışı devam edecek.' dedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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serhatdamacana

30 cm net mi brüt mü ? netse fena.

maestro__

Çalışanla çile, çalışmayana keyif😊 beyaz en sevdiğim renk❤️

x

milimetreyle cm yi karıştırıyo olabilirler bence.bu kadar tahmini boş çıkan başka bir ülke meteorolojisi var mıdır bilmiyorum