Sedat Peker Sessizliğini Bozdu ve İlk Kez Açıklama Yaptı: Sedat Peker'den Gazeteci İsmail Saymaz’a Açıklamalar
Sedat Peker Sessizliğini Bozdu ve İlk Kez Açıklama Yaptı: Sedat Peker'den Gazeteci İsmail Saymaz’a Açıklamalar
Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/kurultay...
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu.
Gazeteci İsmail Saymaz’a röportaj veren Sedat Peker, “Türkiye’ye dönüyor musunuz” sorusunu da yanıtladı.
İşte gazeteci İsmail Saymaz’ın yaptığı Sedat Peker röportajının detayları…
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Hakkında yakalama kararı bulunan, özellikle bir dönem Youtube’da yayınladığı videolarla adeta ülke gündemini belirleyen isim konumunda olan Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu.
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Gazeteci İsmail Saymaz’a röportaj veren Sedat Peker, Türkiye’ye döneceği konusunda çıkan iddialar hakkında da konuştu. İşte Sedat Peker’in İsmail Saymaz röportajından satır başları:
MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?
Ulvi Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?
Vaktiyle “Ülkücü değil, Turancıyım” demiştiniz.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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