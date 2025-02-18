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Sedat Peker Sessizliğini Bozdu ve İlk Kez Açıklama Yaptı: Sedat Peker'den Gazeteci İsmail Saymaz’a Açıklamalar

Sedat Peker Sessizliğini Bozdu ve İlk Kez Açıklama Yaptı: Sedat Peker'den Gazeteci İsmail Saymaz’a Açıklamalar

Sedat Peker
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.02.2025 - 10:02

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşadığı bilinen, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu. 

Gazeteci İsmail Saymaz’a röportaj veren Sedat Peker, “Türkiye’ye dönüyor musunuz” sorusunu da yanıtladı. 

İşte gazeteci İsmail Saymaz’ın yaptığı Sedat Peker röportajının detayları…     

Kaynak: https://halktv.com.tr/makale/kurultay...
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Hakkında yakalama kararı bulunan, özellikle bir dönem Youtube’da yayınladığı videolarla adeta ülke gündemini belirleyen isim konumunda olan Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu.

Hakkında yakalama kararı bulunan, özellikle bir dönem Youtube’da yayınladığı videolarla adeta ülke gündemini belirleyen isim konumunda olan Sedat Peker, uzun süreli sessizliğini bozdu.

Gazeteci İsmail Saymaz’a röportaj veren Sedat Peker, Türkiye’ye döneceği konusunda çıkan iddialar hakkında da konuştu. İşte Sedat Peker’in İsmail Saymaz röportajından satır başları:

Gazeteci İsmail Saymaz’a röportaj veren Sedat Peker, Türkiye’ye döneceği konusunda çıkan iddialar hakkında da konuştu. İşte Sedat Peker’in İsmail Saymaz röportajından satır başları:

MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?

MHP ile aranızda bir soğukluk vardı. Buzlar eridi diyebilir miyiz?

'Ben MHP’de sadece Şefkat Çetin ile sorun yaşadım. Bu da 25 yıl önce. Bugüne kadar sayın Bahçeli ile ilgili hiçbir saygısız kelime kullanmadım. Devlet abi, Başbuğ Türkeş’in makamında oturan, ülkücü hareketin lideridir. Bu vesileyle kendisine Allahtan şifa diliyorum.'

Ulvi Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?

Ulvi Yönter’in paylaşımını nasıl yorumluyorsunuz?

'Yönter, ülkücüler tarafından saygı duyulan biri. Siyaseten bir duruşu olduğunu bütün Türkiye biliyor. Yapmış olduğu paylaşımla bunu kanıtladı. Özel harekat polisimizin tedavisiyle ilgili yaptığım katkıyı değerli bulup kamuoyunda bilinmesini sağlayacak bir paylaşım yaptı.'

Vaktiyle “Ülkücü değil, Turancıyım” demiştiniz.

Vaktiyle “Ülkücü değil, Turancıyım” demiştiniz.

'Bu açıklamayı yaptığımda muhalif kesimde şu haberler yapılıyordu: “Ülkücü Sedat Peker!” Sanki ülkücülüğü kullanarak, bir şeyler yapıyormuşum gibiMHP’ye haksızlık yapmamak ve eleştirilerde kendimi korumak için stratejik bir cevap verdim. “Turancıyım” dedim. Zaten Türk milliyetçisinin ülküsü de birleşik Türk devletleri, yani Turan’dur.'

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Türkiye’ye dönüyor musunuz?

Türkiye’ye dönüyor musunuz?

'Türkiye’ye dönmem için erken olduğunu düşünüyorum. Dönmemle ilgili ne zaman avukatlarım çalışma yapsa, dilekçe hazırlasa, enteresan bir şekilde Fethullahçı gazeteciler tarafından bu durum öğrenilip hayal ürünü olan şiddet olaylarıyla ismimi anıp süreci provoke ediyorlar.'

Üniversiteden mezun olmuşsunuz. Nasıl vakit buldunuz? Neden uluslararası ilişkileri tercih ettiniz?

Üniversiteden mezun olmuşsunuz. Nasıl vakit buldunuz? Neden uluslararası ilişkileri tercih ettiniz?

'Bizim işimiz okumak. Hayatımda bir dakika yok ki boş geçsin. Özel olarak bu bölümü seçtim. Uluslararası ilişkiler çocukluk yaşlarımdan bugüne kadar ilgimi çeken konudur. Şu sebeple: Rahmetli babam eve geldiği zaman, 7-8 yaşlarındaydım, bütün köşe yazarlarını işaretler, “Bunları oku” derdi. İlkin harçlığın teşviğiyle ilgi duymuştum. Abdi İpekçilerin yazıların okuyordum. Bu yüzden Fatih Altaylı bile kafamda genç gazeteci olarak kaldı. Bu konuyla ilgili yazılmış bir çok eseri daha önceden okudum. Master olarak da uluslararası ceza hukuku yapacağım. Son yıllarda yaşadığım süreçten dolayı bilgi sahibi olduğum ve araştırmalar yaptığım için bu alana başvuracağım.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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