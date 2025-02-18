Sedat Peker Sessizliğini Bozdu ve İlk Kez Açıklama Yaptı: Sedat Peker'den Gazeteci İsmail Saymaz’a Açıklamalar

'Bizim işimiz okumak. Hayatımda bir dakika yok ki boş geçsin. Özel olarak bu bölümü seçtim. Uluslararası ilişkiler çocukluk yaşlarımdan bugüne kadar ilgimi çeken konudur. Şu sebeple: Rahmetli babam eve geldiği zaman, 7-8 yaşlarındaydım, bütün köşe yazarlarını işaretler, “Bunları oku” derdi. İlkin harçlığın teşviğiyle ilgi duymuştum. Abdi İpekçilerin yazıların okuyordum. Bu yüzden Fatih Altaylı bile kafamda genç gazeteci olarak kaldı. Bu konuyla ilgili yazılmış bir çok eseri daha önceden okudum. Master olarak da uluslararası ceza hukuku yapacağım. Son yıllarda yaşadığım süreçten dolayı bilgi sahibi olduğum ve araştırmalar yaptığım için bu alana başvuracağım.'