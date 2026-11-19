Elçin Sangu'lu Cevher'in Tanıtımına Övgü Yağdı: "Orijinalindeki Kadına Çok Benziyor"
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Show TV’nin yeni dizisi Cevher’in ilk tanıtımı yayınlandı ve izleyiciler hemen yorum yaptı. Tanıtım fragmanının izlenmesi binlerce kez görüntülenirken, yorumlarda iki konu öne çıktı: dizinin High Potential’a benzerliği ve Elçin Sangu’nun karaktere uyumu. 160 IQ’lu bir kadının üç çocuk annesi olması ise espri konusu oldu.
Elçin Sangu'nun başrolde yer aldığı, merakla beklenen "Cevher" dizisinin ilk tanıtımı sonunda yayınlandı.
İşte Cevher'in ilk tanıtım fragmanına gelen yorumlar:
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Elçin Sangu'nun Cevher karakterine uyumu yorumlarda olumlu karşılandı.
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160 IQ'lu karakterin üç çocuk annesi olması espri konusu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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