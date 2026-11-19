18 Kasım'da paylaşılan tanıtım, 160 IQ'lu, bekâr ve üç çocuk annesi bir kadının polis merkezinde temizlikçilik yaparken bir davayı çözmesiyle başlayan hikâyeyi gösteriyor. High Potential uyarlaması olarak daha önce duyurulan dizi, ilk görüntülerle birlikte orijinaliyle kıyaslanmaya başlandı.

Paylaşımın altına yazan kullanıcılardan biri, Sangu'nun orijinal dizideki kadın karaktere çok benzediğini yazdı. Bir başkası ise tanıtımın uyarlamadan çok birebir aktarma gibi durduğunu öne sürdü.