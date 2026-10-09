2. Başrol de Ayrıldı: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Cevher Dizisinden Çekildi
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Show TV’nin High Intellectual Potential uyarlaması Cevher’de bir ayrılık daha yaşandı. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve başrol Özgü Namal’ın ardından yeni başrol adayı Songül Öden de projeden çekildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Öden’in kararında senaryoya dair çekinceleri belirleyici oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.
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Özgü Namal'ın yerine görüşülen Songül Öden de Cevher'den çekildi.
Songül Öden'in ayrılığında da Özgü Namal'daki gibi senaryo gerekçesi öne çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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