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2. Başrol de Ayrıldı: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Cevher Dizisinden Çekildi

2. Başrol de Ayrıldı: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Cevher Dizisinden Çekildi

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.10.2026 - 16:23
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Show TV’nin High Intellectual Potential uyarlaması Cevher’de bir ayrılık daha yaşandı. Yönetmen Neslihan Yeşilyurt ve başrol Özgü Namal’ın ardından yeni başrol adayı Songül Öden de projeden çekildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre Öden’in kararında senaryoya dair çekinceleri belirleyici oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.

Cevher, henüz sete çıkmadan yönetmenini ve ilk başrol oyuncusu Özgü Namal'ı kaybetmişti.

Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın (HPI) Türkiye uyarlaması olan Cevher, olağanüstü zekasıyla polisin çözemediği vakalara el atan, üç çocuk annesi bir temizlik görevlisinin hikâyesini anlatacak. Yapımcılığını Öner Arslanel ve Fabrika Yapım'ın üstlendiği dizinin Show TV'de yayınlanacağı haziran başında duyurulmuştu. Yayınlandığı Fransa'da büyük ilgi gören orijinal dizi yaklaşık 60 ülkeye satılmış, ABD uyarlaması High Potential da son yılların en çok izlenen yapımları arasına girmişti.

Ancak proje ağustos sonunda art arda sarsıldı. 27 Ağustos'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt, yapım şirketiyle 'fikir ayrılıkları' nedeniyle yollarını ayırdığını açıkladı. Kısa süre sonra başrol için prensipte anlaşan Özgü Namal'ın da projeden çekildiği ortaya çıktı.

Özgü Namal'ın yerine görüşülen Songül Öden de Cevher'den çekildi.

Özgü Namal'ın yerine görüşülen Songül Öden de Cevher'den çekildi.

Özgü Namal'ın ayrılığının ardından başrol için bir dönem Meryem Uzerli'nin adı konuşulmuştu. Eylül ortasında ise Songül Öden ile Ertan Saban'ın Cevher ve Mert rolleri için yapımla masaya oturduğu öğrenilmişti.

Gümüş ve Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerle hafızalara kazınan Öden, anlaşma sağlanırsa dizinin merkezindeki Cevher karakterine hayat verecekti. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgilere göre ünlü oyuncu da projeden çekildi.

Songül Öden'in ayrılığında da Özgü Namal'daki gibi senaryo gerekçesi öne çıktı.

Songül Öden'in ayrılığında da Özgü Namal'daki gibi senaryo gerekçesi öne çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Songül Öden'in kararında senaryoya dair çekinceleri belirleyici oldu. Dikkat çekici olan ise aynı gerekçenin daha önce de gündeme gelmesi: Özgü Namal'ın da senaryoyu beğenmediği için projeden ayrıldığı öne sürülmüştü. Neslihan Yeşilyurt da ayrılık açıklamasında projenin 'yaratıcı evriminde' yaşanan fikir ayrılıklarına işaret etmişti.

Öte yandan Öden'le birlikte görüşülen Ertan Saban'ın projedeki durumuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yapım ekibinden ya da kanaldan konuya ilişkin resmi bir açıklama da gelmedi. Böylece Cevher, ekrana çıkmadan önce yeni bir başrol arayışına girmek zorunda kaldı. Cevher karakterine kimin hayat vereceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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