2. Başrol de Ayrıldı: Özgü Namal'ın Ardından Songül Öden de Cevher Dizisinden Çekildi

Fransız yapımı High Intellectual Potential'ın (HPI) Türkiye uyarlaması olan Cevher, olağanüstü zekasıyla polisin çözemediği vakalara el atan, üç çocuk annesi bir temizlik görevlisinin hikâyesini anlatacak. Yapımcılığını Öner Arslanel ve Fabrika Yapım'ın üstlendiği dizinin Show TV'de yayınlanacağı haziran başında duyurulmuştu. Yayınlandığı Fransa'da büyük ilgi gören orijinal dizi yaklaşık 60 ülkeye satılmış, ABD uyarlaması High Potential da son yılların en çok izlenen yapımları arasına girmişti.

Ancak proje ağustos sonunda art arda sarsıldı. 27 Ağustos'ta yönetmen Neslihan Yeşilyurt, yapım şirketiyle 'fikir ayrılıkları' nedeniyle yollarını ayırdığını açıkladı. Kısa süre sonra başrol için prensipte anlaşan Özgü Namal'ın da projeden çekildiği ortaya çıktı.