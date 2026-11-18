Elçin Sangu'lu Cevher Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!
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Elçin Sangu’yu dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına döndüren Cevher dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Ertan Saban’la başrolü paylaşan Sangu, geçimini temizlik yaparak sağlayan 160 IQ’lu, üç çocuk annesi Cevher’i canlandırıyor. Polis karakolunda çalışırken bir cinayet dosyasında kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalayan Cevher’in yolu, Komiser Mert’le kesişiyor. İlk tanıtımda ise Cevher, üç çocuğuyla birlikte olay yerine geliyor!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tanıtımda Cevher, üç çocuğuyla olay yerine gelip komiser Mert'le birlikte inceleme yapıyor.
Cevher'in karşısındaki komiser Mert Kara'yı Ertan Saban canlandırıyor.
Cevher, Fransa'da fenomen olan High Intellectual Potential dizisinin Türkiye uyarlaması.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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