Dizi, üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuklu bir annenin sıra dışı hikâyesini ekrana taşıyor. Üç çocuğunu tek başına büyüten ve geçimini temizlikçilik yaparak sağlayan Cevher, polis karakolunda temizlik yaparken kimsenin fark etmediği ayrıntıları yakalıyor ve bir cinayet soruşturmasının seyrini değiştiriyor. Böylece yolu, başarılı ve disiplinli komiser Mert Kara ile kesişiyor.

Mert Kara'ya Ertan Saban hayat veriyor. Kurallara bağlı komiser ile alışılmış yöntemlerin dışına çıkan Cevher, karmaşık suçları çözmek için birlikte çalışıyor. Mizahı, gizemi ve duyguyu bir araya getiren dizide Cevher, suçları çözerken kendi geçmişinin sırlarıyla da yüzleşiyor.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser Düzenli eşlik ediyor.