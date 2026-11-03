article/comments
article/share
Haberler
TV
Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin Cevher Dizisinde Okuma Provası Yapıldı, Kadro Belli Oldu!

Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin Cevher Dizisinde Okuma Provası Yapıldı, Kadro Belli Oldu!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 15:30 Son Güncelleme: 03.11.2026 - 15:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV'nin daha ekrana gelmeden peş peşe yaşanan ayrılıklarla adından söz ettiren dizisi Cevher'den merakla beklenen haber geldi. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı yapımın oyuncuları, kamera karşısına geçmeden önce okuma provası için aynı masanın etrafında toplandı. Provanın ardından dizinin kadrosunda başka hangi tanıdık yüzlerin yer aldığı da ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cevher dizisi daha ekrana gelmeden iki başrol adayını ve ilk yönetmenini kaybetmişti.

Cevher dizisi daha ekrana gelmeden iki başrol adayını ve ilk yönetmenini kaybetmişti.

Fransız polisiye dizisi HPI: Haut Potentiel Intellectuel'in Türkiye uyarlaması olarak duyurulan Cevher, Fabrika Yapım imzasıyla Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak yola çıkmıştı. Kadın başrol için ilk görüşülen isim Özgü Namal'dı, ancak ağustos sonunda oyuncunun senaryodan memnun kalmadığı için projeden çekildiği haberi geldi.

Aynı dönemde yönetmen Neslihan Yeşilyurt da yaratıcı süreçteki fikir ayrılıkları nedeniyle diziye karşılıklı anlaşarak veda ettiğini açıkladı ve yönetmen koltuğu Yüksel Aksu'ya emanet edildi. Ardından görüşmelere başlanan Songül Öden de ekim başında yine senaryoyla ilgili çekinceleri gerekçesiyle geri adım atınca, iki başrol adayını art arda kaybeden Cevher'in hangi isimle yoluna devam edeceği büyük bir merak konusuna dönüşmüştü.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı kadro, kamera önüne geçmeden okuma provasında aynı masada buluştu.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı kadro, kamera önüne geçmeden okuma provasında aynı masada buluştu.

Bu belirsizlik, Show TV'nin ekim ortasında yaptığı resmi duyuruyla sona erdi ve dizinin başrolleri Elçin Sangu ile Ertan Saban oldu. Kiralık Aşk'ın Defne'si olarak hafızalara kazınan Sangu, yaklaşık dört yıl sonra bir ulusal kanal dizisiyle ekran başındaki hayranlarına dönerken üstün zekâsıyla hayatın zorluklarına meydan okuyan üç çocuk annesi Cevher'i canlandıracak.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kötü Kan'daki rolleriyle tanınan Ertan Saban ise karizması, disiplini ve gözü karalığıyla öne çıkan başarılı komiser Mert Kara'ya hayat verecek. Başrol krizinin geride kalmasının ardından ekip bu kez okuma provası için bir araya geldi ve provadan gelen fotoğraflar, iki başrolün diğer oyuncularla birlikte senaryo sayfaları başında yoğun bir mesai yaptığını gösterdi.

Hasibe Eren ve Sedef Akalın da Cevher'in kadrosunda, dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Hasibe Eren ve Sedef Akalın da Cevher'in kadrosunda, dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Prova haberiyle birlikte dizinin geniş kadrosu da gün yüzüne çıktı. Habertürk'ün aktardığına göre Elçin Sangu ve Ertan Saban'a Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Anıl İlter, Sedef Akalın, Berna Cındıl, Alican Altun, Gökçem Çoban, Mert Özen, İlay Karataş ve Rüzgar Eser eşlik ediyor; bu isimlerin hangi karakterlere hayat vereceği ise henüz paylaşılmadı.

Hikâye, 160 IQ'ya sahip ve temizlikçi olarak çalışan Cevher'in bir polis dosyasında kimsenin fark etmediği kritik bir ayrıntıyı yakalamasıyla komiser Mert'in hayatına girmesini konu alıyor; birbirine hiç benzemeyen bu ikilinin ortaklığında mizah, gizem ve duygu iç içe geçecek. Senaryosunu Burcu Yılmaz'ın yazdığı, yapımcılığını Öner Arslanel'in, kreatif yapımcılığını ise Salih Fahlioğulları'nın üstlendiği Cevher dizisinin ne zaman başlayacağı sorusuna kanal şimdilik yalnızca 'çok yakında' yanıtını veriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın