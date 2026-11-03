Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin Cevher Dizisinde Okuma Provası Yapıldı, Kadro Belli Oldu!

Fransız polisiye dizisi HPI: Haut Potentiel Intellectuel'in Türkiye uyarlaması olarak duyurulan Cevher, Fabrika Yapım imzasıyla Show TV'nin yeni sezondaki en iddialı projelerinden biri olarak yola çıkmıştı. Kadın başrol için ilk görüşülen isim Özgü Namal'dı, ancak ağustos sonunda oyuncunun senaryodan memnun kalmadığı için projeden çekildiği haberi geldi.

Aynı dönemde yönetmen Neslihan Yeşilyurt da yaratıcı süreçteki fikir ayrılıkları nedeniyle diziye karşılıklı anlaşarak veda ettiğini açıkladı ve yönetmen koltuğu Yüksel Aksu'ya emanet edildi. Ardından görüşmelere başlanan Songül Öden de ekim başında yine senaryoyla ilgili çekinceleri gerekçesiyle geri adım atınca, iki başrol adayını art arda kaybeden Cevher'in hangi isimle yoluna devam edeceği büyük bir merak konusuna dönüşmüştü.