Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin Cevher Dizisinde Okuma Provası Yapıldı, Kadro Belli Oldu!
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Show TV'nin daha ekrana gelmeden peş peşe yaşanan ayrılıklarla adından söz ettiren dizisi Cevher'den merakla beklenen haber geldi. Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrollerini paylaştığı yapımın oyuncuları, kamera karşısına geçmeden önce okuma provası için aynı masanın etrafında toplandı. Provanın ardından dizinin kadrosunda başka hangi tanıdık yüzlerin yer aldığı da ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Cevher dizisi daha ekrana gelmeden iki başrol adayını ve ilk yönetmenini kaybetmişti.
Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı kadro, kamera önüne geçmeden okuma provasında aynı masada buluştu.
Hasibe Eren ve Sedef Akalın da Cevher'in kadrosunda, dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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