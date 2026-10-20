Başrol Krizleri Sonunda Çözüme Kavuşmuştu: Elçin Sangu'lu Cevher Dizisinin İlk Bölüm Senaryosu Ortaya Çıktı!

Senaryoya hayat verecek kadro ise Show TV'nin 15 Ekim'deki resmi duyurusuyla netleşti. 160 IQ'ya sahip, üç çocuğunu tek başına büyüten Cevher karakterine Elçin Sangu hayat verecek ve böylece yaklaşık dört yıl sonra ulusal kanalda bir diziyle ekrana dönecek; disiplinli komiser Mert Kara rolünü ise Ertan Saban üstlendi. Hikâye, temizlikçi olarak çalışan Cevher'in bir cinayet dosyasındaki kritik ayrıntıyı fark etmesiyle hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

Cevher dizisinin ne zaman başlayacağı sorusuna kanal şimdilik yalnızca 'çok yakında' yanıtını verdi ve net bir yayın tarihi açıklamadı; ilk bölüm senaryosunun ortaya çıkmasının ardından izleyicilerin gözü artık dizinin ilk fragmanında.