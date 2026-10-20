Başrol Krizleri Sonunda Çözüme Kavuşmuştu: Elçin Sangu'lu Cevher Dizisinin İlk Bölüm Senaryosu Ortaya Çıktı!
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Daha sete çıkmadan iki başrolünü ve yönetmenini kaybeden Show TV'nin merakla beklenen dizisi Cevher, Elçin Sangu ve Ertan Saban'la kadrosunu tamamladıktan sonra yeniden gündemde. Bu kez konuşulan yeni bir isim değil, iki başrolün projeden çekilme gerekçesi olarak gösterilen senaryonun kendisi; dizinin ilk bölüm senaryosunun kapağı sosyal medyada paylaşıldı ve perde arkasına dair ilk somut ipuçlarını verdi.
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Cevher dizisinde Özgü Namal ve Songül Öden art arda senaryo yüzünden projeden çekilmişti.
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Cevher'in 1. bölüm senaryosunun kapağında uyarlama notu ve kreatör ismi dikkat çekti.
Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrolde olduğu Cevher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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