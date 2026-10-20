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Başrol Krizleri Sonunda Çözüme Kavuşmuştu: Elçin Sangu'lu Cevher Dizisinin İlk Bölüm Senaryosu Ortaya Çıktı!

Başrol Krizleri Sonunda Çözüme Kavuşmuştu: Elçin Sangu'lu Cevher Dizisinin İlk Bölüm Senaryosu Ortaya Çıktı!

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 10:54
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Daha sete çıkmadan iki başrolünü ve yönetmenini kaybeden Show TV'nin merakla beklenen dizisi Cevher, Elçin Sangu ve Ertan Saban'la kadrosunu tamamladıktan sonra yeniden gündemde. Bu kez konuşulan yeni bir isim değil, iki başrolün projeden çekilme gerekçesi olarak gösterilen senaryonun kendisi; dizinin ilk bölüm senaryosunun kapağı sosyal medyada paylaşıldı ve perde arkasına dair ilk somut ipuçlarını verdi.

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Cevher dizisinde Özgü Namal ve Songül Öden art arda senaryo yüzünden projeden çekilmişti.

Cevher dizisinde Özgü Namal ve Songül Öden art arda senaryo yüzünden projeden çekilmişti.

Fransız yapımı HPI'dan uyarlanan Cevher'in kriz dolu süreci, ağustos sonunda projenin ilk yüzü olan Özgü Namal'ın diziden ayrıldığı haberiyle başladı ve bu ayrılığın arkasında senaryodan memnun kalmamasının yattığı konuşuldu. Namal'dan kısa süre önce yönetmen Neslihan Yeşilyurt da yaratıcı süreçteki fikir ayrılıkları nedeniyle projeye veda etmiş, yönetmen koltuğuna Yüksel Aksu oturmuştu.

Namal'ın yerine düşünülen Songül Öden'in de ekim başında yine senaryodaki rahatsızlıkları gerekçesiyle geri adım atmasıyla dizi, daha yayına girmeden iki başrol ve bir yönetmen kaybetmiş oldu. Art arda gelen bu ayrılıklar, tartışmaların merkezindeki senaryonun nasıl bir hikâye anlattığını izleyici için de büyük bir merak konusuna dönüştürdü.

Cevher'in 1. bölüm senaryosunun kapağında uyarlama notu ve kreatör ismi dikkat çekti.

Cevher'in 1. bölüm senaryosunun kapağında uyarlama notu ve kreatör ismi dikkat çekti.

İki başrolün projeden çekilmesine yol açtığı konuşulan o senaryodan ilk somut kare, Televizyoncu Adam hesabının paylaşımıyla gün yüzüne çıktı. Kırmızı ojeli bir elin tuttuğu sayfada büyük harflerle 'CEVHER' yazıyor, hemen altında ise '1. Bölüm' ibaresiyle birlikte dizinin Fransız polisiye dizisi HPI: Haut Potentiel Intellectuel'den uyarlandığı notu yer alıyor.

Senaryonun Burcu Yılmaz'ın kaleminden çıktığı, kreatör olarak ise Salih Fahlioğulları'nın imzasını taşıdığı görülen sayfanın en altında Fabrika Yapım logosu bulunuyor. Kareyi paylaşan hesap, 'Cevher dizisi tutarsa sektörde bazı şeyler değişecektir' yorumunu yaparken Burcu Yılmaz'ı da etiketleyip 'Hocam nasıl bir iş bizi bekliyor' diyerek diziye dair beklentiyi bir kez daha yükseltti.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrolde olduğu Cevher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Elçin Sangu ve Ertan Saban'ın başrolde olduğu Cevher dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Senaryoya hayat verecek kadro ise Show TV'nin 15 Ekim'deki resmi duyurusuyla netleşti. 160 IQ'ya sahip, üç çocuğunu tek başına büyüten Cevher karakterine Elçin Sangu hayat verecek ve böylece yaklaşık dört yıl sonra ulusal kanalda bir diziyle ekrana dönecek; disiplinli komiser Mert Kara rolünü ise Ertan Saban üstlendi. Hikâye, temizlikçi olarak çalışan Cevher'in bir cinayet dosyasındaki kritik ayrıntıyı fark etmesiyle hayatının tamamen değişmesini konu alıyor.

Cevher dizisinin ne zaman başlayacağı sorusuna kanal şimdilik yalnızca 'çok yakında' yanıtını verdi ve net bir yayın tarihi açıklamadı; ilk bölüm senaryosunun ortaya çıkmasının ardından izleyicilerin gözü artık dizinin ilk fragmanında.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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