Kent yönetimi, kapan ve ağlarla tek bir maymun bile yakalanamayınca sakinleştirici tüfeklerle donatılmış özel bir birim kurdu ve kentte devriyeler başladı. 26 Temmuz akşamı görevli avcılar, bir lise arazisindeki gölün yakınında bir erkek maymunu sakinleştirici ile vurup yakaladı.

Yaklaşık dört yaşında ve 19 inç (yaklaşık 48 santimetre) boyunda olduğu tahmin edilen hayvanın, saldırılardan birinden sorumlu maymunla aynı olduğu tespit edildi ve hayvan itlaf edildi.