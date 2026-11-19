Evleri İşgal Ettiler: Şehri Basan Maymun Çetesini Yakalamak İçin Özel Ekip Kurdular
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Saldırılar 8 Temmuz'da başladı, maymunlar açık pencere ve sürgülü kapılardan evlere girdi.
Tuzaklar sonuç vermeyince tüfekle sakinleştirici kullanan özel bir ekip görevlendirildi.
Yakalamanın ardından da yeni saldırılar bildirildi, tek maymun teorisi geçerliliğini yitirdi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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