Robert Pattinson 007 Seçilince Brad Pitt ve Florence Pugh Kötü Karakter Rolüne Talip Oldu
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Robert Pattinson'ın yeni James Bond olarak açıklanmasının ardından iki büyük isim kötü karakter rolü için sıraya girdi. Brad Pitt, yeni filminin galasında Bond'un karşısındaki rolü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Florence Pugh ise yönetmen Denis Villeneuve'e attığı mesajı ELLE gecesinde sahnede okudu. Rol için henüz resmi bir seçim yapılmadı.
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Brad Pitt, Skyfall'un kötüsü Javier Bardem'i örnek gösterip rolü üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.
Florence Pugh, Bond'unu bulan Villeneuve'e "1,63 boyunda bir kadın kötüye ihtiyacınız var mı?" diye yazdı.
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