Brad Pitt, 16 Kasım Pazartesi akşamı Hollywood'da düzenlenen The Mis-Adventures of Cliff Booth galasında kırmızı halıda Bond sorusuyla karşılaştı.

Extra TV'ye konuşan Pitt, kameraya göz kırparak Pattinson ve Villeneuve'e seslendi. Böyle bir rolü yapmak isteyeceğini söyleyen oyuncu, Skyfall'da Raoul Silva'yı canlandıran Javier Bardem'i hatırlattı. Bardem'in bu işi çok iyi yaptığını, onun yerini doldurmanın zor olacağını ama bu sorumluluğu üstlenebileceğini ekledi.

Pitt, aynı gece Complex'in sorusunu da yanıtsız bırakmadı. 'Beni kötü karakter için yazın' diyen oyuncu, Villeneuve'ün bir an önce aranmasını istedi. Pattinson'ın 007 seçilmesini ise parlak bir tercih olarak değerlendirdi.