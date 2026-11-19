200 Yıldır Bir Peynirin Peşinden Koşuyorlar: Tepeden Aşağı Yuvarlanıyorlar
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İngiltere'nin Gloucestershire bölgesindeki Cooper's Hill'de her yıl binlerce kişi, dik bir yamaçtan aşağı bırakılan peynir tekerinin peşinden koşuyor. Yaklaşık 200 yıldır süren yarışta kazanmak için peyniri yakalamak gerekmiyor. 2026 edisyonu ise yarışın tarihinde bir ilke sahne oldu.
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Yüzde 50 eğimli yamaçtan bırakılan peynir, yarışmacıların bir saniye önünde yüksek hızla ilerliyor.
Yarışın bilinen en eski yazılı kaydı 1836 tarihli, kökeninin çok daha eski olduğu düşünülüyor.
Bu yıl erkeklerin tüm iniş yarışlarını Alman, Hollandalı ve Amerikalı yarışmacılar kazandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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