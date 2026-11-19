Her yıl mayıs sonunda Brockworth yakınlarındaki Cooper's Hill'de toplanan yaklaşık 5 bin kişi, hem tehlikeli hem komik bir geleneğe tanıklık ediyor. Yarışmacılar, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki ve eğimi yüzde 50 civarında olan yamaçtan, 3-4 kilogram ağırlığındaki Double Gloucester peynirinin ardından kendilerini aşağı bırakıyor. Kenarları ahşap bir kılıfla korunan peynir, yarışmacılardan yaklaşık bir saniye önce yola çıkıyor ve yakalanamayacak kadar hızlanıyor.

Bu nedenle ödül, peyniri yakalayana değil bitiş çizgisini ilk geçene veriliyor. Kimi yarışmacı yana doğru yuvarlanmayı, kimi düşene kadar koşmayı deniyor. Düşme ve yaralanma neredeyse kaçınılmaz olduğundan bitiş çizgisinde güvenlik ekipleri bekliyor. Yarışmacılardan Josh Lowe, inişi taşlarla dolu bir su kaydırağına benzetti.