Ocak doğumluları kolay kolay hiçbir şey sarsmıyor. Bir toplantı kontrolden çıktığında ya da aile sofrasında gerginlik yükseldiğinde bile sakin ve toplu kalmayı başarıyorlar.

İster ağırbaşlı bir Oğlak ister soğukkanlı bir Kova olsunlar, herkesin önünde olay çıkarmak akıllarının ucundan geçmiyor. Anlaşmazlıkları baş başa ve saygıyla çözmeyi tercih ediyorlar; çevreleri de onlara bu yüzden güveniyor. Astrolojiye göre zamanlamaları da kusursuz: Ne zaman konuşacaklarını, ne zaman susacaklarını ve kötüye giden bir sohbetten ne zaman nazikçe ayrılacaklarını iyi biliyorlar.