Astrolojiye Göre En Klas İnsanlar Bu 4 Doğum Ayından Çıkıyor
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Klas olmak pahalı kıyafetlerden değil, insanlara nasıl davrandığınızdan geçiyor.
Görgü uzmanı Jenny Dreizen'e göre klas biri, kendi sınırlarını koruyan sıcak ve misafirperver bir insan. Doğum ayı astrolojisine göre ise bu özellikler bazılarında daha doğal biçimde ortaya çıkıyor: Ocak, Eylül, Ekim ve Aralık aylarında doğanlar sakinlikleri, nezaketleri ve ağırbaşlılıklarıyla öne çıkıyor.
Ocak doğumlular baskı altında bile sakinliğini kaybetmiyor
Eylül doğumlular nezaketi ayrıntılarda gösteriyor
Ekim doğumlular girdikleri her ortamda insanları rahatlatıyor
Aralık doğumlular hem kazanırken hem kaybederken ağırbaşlı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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