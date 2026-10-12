Psikolog Açıkladı: Zarif İnsanların Sohbeti Bitirirken Kullandığı Tek Bir Cümle Var
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Bir sohbeti doğru şekilde bitirmek zor olabiliyor. Toplantıda, partide ya da gündelik yaşamınızı sürdürürken bir markette karşılaştığınız eski bir arkadaşınızla konuşurken karşınızdakini kırmadan nasıl ayrılacağınızı bilmemek çoğu zaman gerginlik yaratıyor. Psikolog Dr. Meghan Marcum, sohbeti zarifçe bitirmek için kullanılabilecek en doğru cümleyi paylaştı.
İşte detaylar…
Kaynak: Parade
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Tek Bir Cümle Sohbeti Zarifçe Bitirmeye Yetiyor
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Fazla Açıklama Yapmak İşleri Zorlaştırıyor
İş Etkinliklerinde ise Konuşmadan Olumlu Bir Şeyi Anmayı Tavsiye Ediyor
Bire Bir Sohbetlerde Önceden Haber Verin
Partilerde ve Kalabalıklarda ise Selamlaşmaya Gitmek Yeterli
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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