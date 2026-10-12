Psikolog Açıkladı: Zarif İnsanların Sohbeti Bitirirken Kullandığı Tek Bir Cümle Var

Dr. Marcum çıkışı kısa tutmayı öneriyor. Ayrılma nedeninizi ne kadar fazla açıklarsanız etkileşim o kadar garip hâle gelebiliyor. Bunun yerine sohbetten somut bir şeye değinebilirsiniz, örneğin karşınızdakinin yeni işini dinlemekten ne kadar keyif aldığınızı söyleyebilirsiniz. Bu, onu gerçekten dinlediğinizi gösteriyor. Ardından kapıyı açık bırakan sıcak bir cümle ekleyin. 'Bunun nasıl sonuçlanacağını duymayı çok isterim' ya da 'Umarım yakında tekrar sohbet ederiz' gibi. Kısaca üç adım var. Etkileşimi kabul edin, ayrıldığınızı söyleyin ve samimi bir şekilde bitirin. Uzun bir açıklamaya ya da özre gerek olmadığını farkında olun.