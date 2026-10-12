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Psikolog Açıkladı: Zarif İnsanların Sohbeti Bitirirken Kullandığı Tek Bir Cümle Var

Psikolog Açıkladı: Zarif İnsanların Sohbeti Bitirirken Kullandığı Tek Bir Cümle Var

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 11:43
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Bir sohbeti doğru şekilde bitirmek zor olabiliyor. Toplantıda, partide ya da gündelik yaşamınızı sürdürürken bir markette karşılaştığınız eski bir arkadaşınızla konuşurken karşınızdakini kırmadan nasıl ayrılacağınızı bilmemek çoğu zaman gerginlik yaratıyor. Psikolog Dr. Meghan Marcum, sohbeti zarifçe bitirmek için kullanılabilecek en doğru cümleyi paylaştı.

İşte detaylar…

Kaynak: Parade

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Tek Bir Cümle Sohbeti Zarifçe Bitirmeye Yetiyor

Tek Bir Cümle Sohbeti Zarifçe Bitirmeye Yetiyor

Sohbeti zarifçe bitirmek istediğinizde şu cümleyi kullanabilirsiniz. 'Seninle konuşmak çok güzeldi. Birkaç kişiye daha merhaba diyeceğim, ama umarım yakında tekrar sohbet ederiz.' Bu cümle açık, basit ve sıcak, üstelik karşınızdaki kişiyi de kapsıyor. A Mission for Michael'ın baş psikologu Dr. Meghan Marcum, insanların bir etkileşimin kendilerine nasıl hissettirdiğini hatırladığını söylüyor. Bu yüzden nazik bir bitiriş olumlu bir izlenim bırakabiliyor.

Fazla Açıklama Yapmak İşleri Zorlaştırıyor

Fazla Açıklama Yapmak İşleri Zorlaştırıyor

Ayrılma nedenini fazla açıklamak ya da çok belirsiz kalmak, karşınızdakinin sohbetin bittiğini anlamamasına yol açabiliyor. Dr. Marcum bu tür çıkışların uzayan, tekrarlanan bahanelere ve iki tarafın da rahatsız olmasına neden olabildiğini söylüyor. Yukarıdaki cümleyi bu yüzden öneriyor, çünkü kendinden emin ama nazik bir ton sağlıyor. Belirsizliği ortadan kaldırıyor ve karşınızdakini reddedilmiş hissettirmiyor.

İş Etkinliklerinde ise Konuşmadan Olumlu Bir Şeyi Anmayı Tavsiye Ediyor

İş Etkinliklerinde ise Konuşmadan Olumlu Bir Şeyi Anmayı Tavsiye Ediyor

İş etkinliklerinde karşınızdakinin onu dinlediğinizi ve ilgilendiğinizi anlaması önemli. Dr. Marcum konuşmadan olumlu bir şeye değinmeyi, ardından diğer ekipleri de dolaşmaya devam edeceğinizi açıkça söylemeyi öneriyor. Örneğin 'Çalışmanızı dinlemekten çok keyif aldım. Biraz daha dolaşacağım ama tanıştığımıza memnun oldum' diyebilirsiniz.

Bire Bir Sohbetlerde Önceden Haber Verin

Bire Bir Sohbetlerde Önceden Haber Verin

Bire bir buluşmalarda doğal bir geçiş için önceden haber vermek işe yarıyor. Dr. Marcum şöyle bir cümle öneriyor. 'Sohbetimizi çok sevdim. Birkaç dakika sonra çıkmam gerekiyor ama bunun için zaman ayırdığımıza çok sevindim.' Bu cümle karşınızdakinin kendini değerli hissetmesine yardımcı oluyor.

Partilerde ve Kalabalıklarda ise Selamlaşmaya Gitmek Yeterli

Partilerde ve Kalabalıklarda ise Selamlaşmaya Gitmek Yeterli

Partilerde ve kalabalık ortamlarda bir içecek almaya gitmek, ev sahibine uğramak ya da başka biriyle selamlaşmak tamamen olağan. Dr. Marcum bu durumda kısa ve sıcak bir kapanış yapmayı öneriyor. Böylece diğer kişilerle konuşmaktan keyif aldığınızı gösteriyorsunuz ama o sohbette sonsuza kadar kalacağınız beklentisini yaratmıyorsunuz.

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Tek Taraflı ve Garip Sohbetlerde Mükemmel Bir Anı Beklemeyin

Tek Taraflı ve Garip Sohbetlerde Mükemmel Bir Anı Beklemeyin

Tek taraflı ya da garip bir sohbetten çıkmak rahatsız edici olabiliyor, ama sonrasında yerini rahatlığa bırakıyor. Dr. Marcum mükemmel bir fırsatı beklemenize gerek olmadığını söylüyor. 'Tanıştığımıza memnun oldum. Etrafta dolaşacağım ama akşamın geri kalanının tadını çıkarın' gibi nazik ama doğrudan bir cümle, kaba olmadan net bir bitiş sağlıyor.

Pozitif Çapa Kuralı Kalıcı Bir İzlenim Bırakıyor

Pozitif Çapa Kuralı Kalıcı Bir İzlenim Bırakıyor

Dr. Marcum çıkışı kısa tutmayı öneriyor. Ayrılma nedeninizi ne kadar fazla açıklarsanız etkileşim o kadar garip hâle gelebiliyor. Bunun yerine sohbetten somut bir şeye değinebilirsiniz, örneğin karşınızdakinin yeni işini dinlemekten ne kadar keyif aldığınızı söyleyebilirsiniz. Bu, onu gerçekten dinlediğinizi gösteriyor. Ardından kapıyı açık bırakan sıcak bir cümle ekleyin. 'Bunun nasıl sonuçlanacağını duymayı çok isterim' ya da 'Umarım yakında tekrar sohbet ederiz' gibi. Kısaca üç adım var. Etkileşimi kabul edin, ayrıldığınızı söyleyin ve samimi bir şekilde bitirin. Uzun bir açıklamaya ya da özre gerek olmadığını farkında olun.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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