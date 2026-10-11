İskandinav Dillerinde Neden "Lütfen" Kelimesi Yok? Dil Bilimciler Nezaketin Başka Yollarını Anlattı

Puchowski bu iletişim biçimini toplumların eşitlikçi yapısıyla ilişkilendiriyor. Danimarkalı dil öğretmeni Daniela Hummelgren de iletişimin genellikle doğrudan kurulduğunu ve verimliliğin önemsendiğini belirtiyor. Hummelgren'e göre gereğinden fazla kibarlık, özellikle işleri yavaşlattığında rahatsız edici olabiliyor ve iş görüşmesinden sonra teşekkür kartı göndermek Danimarka'da alışılmadık, hatta karşılığında bir beklenti olduğu izlenimi verebilecek bir davranış sayılıyor.

Danimarka'da 'Herr' ve 'Frue' gibi eski resmi hitap biçimleri günlük dilde büyük ölçüde terk edilmiş durumda ve Puchowski bunun insanların toplumsal sınıflar üzerinden kendini tanımlamaktan uzaklaştığını yansıttığını söylüyor. Bu tutum, kimsenin kendini başkalarından üstün görmemesi gerektiğini savunan İskandinav kültüründeki Jante Yasası ile ilişkilendiriliyor. Finlandiya'da da benzer toplumsal normlar görülüyor, ancak Fince diğer dört ülkenin dilinden farklı bir dil ailesine ait. Hummelgren, turistlere ziyaret ettikleri yerin nezaket düzeyine uyum sağlamalarını, yerel halkın ses tonunu, beden dilini ve hizmet çalışanlarına nasıl davrandığını gözlemlemelerini öneriyor.