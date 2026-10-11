İskandinav Dillerinde Neden "Lütfen" Kelimesi Yok? Dil Bilimciler Nezaketin Başka Yollarını Anlattı
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Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya'da Türkçedeki 'lütfen' ya da İngilizcedeki 'please' kelimesinin birebir karşılığı bulunmuyor. Bu durum, bu ülkelerde yaşayanların daha kaba olduğu anlamına gelmiyor. Dil bilimciler ve bölgede çalışan bir dil öğretmeni, kibarlığın bu coğrafyada çok farklı yollarla gösterildiğini anlatıyor. Bir fırında alışveriş yapan birinin kullandığı kalıp ise bu yolların en ilginç örneklerinden biri.
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Fırında rica etmenin kendi yolu var.
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Kuzeyde nezaket eşitlik anlayışına dayanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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