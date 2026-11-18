9 yıl sonra devam filmiyle dönen 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda yine Ozan Açıktan oturuyor, senaryoyu yine Gülse Birsel yazdı. Başrollerde Engin Günaydın ve Demet Evgar yer alıyor.

Birsel, ilk filmi yazarken ikinci bir film düşünmediğini, finalde karakterlerin tüm sırları açığa çıktığı için anlatılacak başka bir şey kalmadığına inandığını söyledi. Fikir, birkaç yıl önce bir bayram günü televizyonda kanalları gezerken Aile Arasında'ya denk gelmesiyle doğdu. Yaklaşık 15 dakika izledikten sonra aklında yeni bir hikâye belirdi ve hemen not almaya başladı.

Devam filmi kararında izleyicinin sokakta gösterdiği ısrar da etkili oldu. Engin Günaydın bunu şu sözlerle anlattı: “Sokakta yaşayamaz hale gelebilirdim. Ondan dolayı ikinciyi yapmak zorunda kaldım.”

Film, vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı Mall of İstanbul'da seyircili bir galayla da izleyiciyle buluşacak.