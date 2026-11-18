Demet Evgar'ın Yanındaki Gülse Birsel'in Adını Hatırlamakta Zorlandığı Anlar Gündem Oldu!
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Evgar, yaşadığı o anın ardından “Yemin ederim, bir kere kendi adımı unutmuşluğum var. 'Neydi benim adım?' dediğim an var.” dedi. Aile Arasında filminin başrolü Demet Evgar ile senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel'i yıllar sonra yeniden bir araya getiren 2 Aile Arasında vizyona girmeye hazırlanırken gelen bu anlar, ikilinin samimi diyalogunu da gözler önüne serdi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gülse Birsel, Aile Arasında'nın senaristi ve Mihriban karakterini canlandıran oyuncusu.
Devam filmi 2 Aile Arasında, 4 Aralık'ta sinemalarda.
Demet Evgar'ın yanında oturan Gülse Birsel'in adını unuttuğu anlar gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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