Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında'nın Oyuncuları Seyirciyi Galaya Davet Etti
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9 yıl sonra devam filmiyle dönen 2 Aile Arasında'nın galasında kırmızı halı bu kez seyircilere de açılıyor. BKM, filmin oyuncularını ve sinemaseverleri vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı Mall of İstanbul'da bir araya getiriyor. Peki bu özel geceye nasıl katılabilirsiniz?
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
BKM, 2 Aile Arasında'yı vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı seyircili bir galayla izleyiciyle buluşturuyor.
Saat 20.30'da başlayacak seyirci buluşmasının ardından film, 21.00'de perdeye gelecek.
Buradan izleyebilirsiniz:
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