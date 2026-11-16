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Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında'nın Oyuncuları Seyirciyi Galaya Davet Etti

Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında'nın Oyuncuları Seyirciyi Galaya Davet Etti

Demet Evgar
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
16.11.2026 - 21:12
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9 yıl sonra devam filmiyle dönen 2 Aile Arasında'nın galasında kırmızı halı bu kez seyircilere de açılıyor. BKM, filmin oyuncularını ve sinemaseverleri vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı Mall of İstanbul'da bir araya getiriyor. Peki bu özel geceye nasıl katılabilirsiniz?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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BKM, 2 Aile Arasında'yı vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı seyircili bir galayla izleyiciyle buluşturuyor.

BKM, 2 Aile Arasında'yı vizyondan bir gün önce, 3 Aralık Perşembe akşamı seyircili bir galayla izleyiciyle buluşturuyor.

Normalde yalnızca oyuncuların, davetlilerin ve basının yer aldığı galalar bu kez farklı bir formatta yapılacak. 2 Aile Arasında'nın özel gösterimi Mall of İstanbul CineTech'te düzenlenecek ve kırmızı halıda oyuncuların yanında sinemaseverler de yürüyecek.

Filmin yıldız oyuncuları, yayınladıkları özel bir videoyla sinemaseverleri bu buluşmaya bizzat davet etti. Davet, alışılmış gala düzeninin dışına çıkan bu buluşmayı filmin hayranları için daha da cazip hale getirdi.

Saat 20.30'da başlayacak seyirci buluşmasının ardından film, 21.00'de perdeye gelecek.

Saat 20.30'da başlayacak seyirci buluşmasının ardından film, 21.00'de perdeye gelecek.

Gecenin programı da belli oldu. Seyirciler saat 20.30'da başlayacak buluşmada oyuncularla bir araya gelecek, ardından 21.00'de başlayacak özel gösterimde filmi onlarla birlikte izleyecek.

Böylece 2 Aile Arasında'yı herkesten önce, üstelik filmin oyuncularıyla aynı salonda izleme fırsatı doğuyor. Seyircili gala için biletler ön satışa çıktı ve Biletinial'da satışta. Gösterimin hemen ertesi günü, 4 Aralık Cuma itibarıyla film tüm sinemalarda vizyona girecek.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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