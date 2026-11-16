Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında'nın Oyuncuları Seyirciyi Galaya Davet Etti

Normalde yalnızca oyuncuların, davetlilerin ve basının yer aldığı galalar bu kez farklı bir formatta yapılacak. 2 Aile Arasında'nın özel gösterimi Mall of İstanbul CineTech'te düzenlenecek ve kırmızı halıda oyuncuların yanında sinemaseverler de yürüyecek.

Filmin yıldız oyuncuları, yayınladıkları özel bir videoyla sinemaseverleri bu buluşmaya bizzat davet etti. Davet, alışılmış gala düzeninin dışına çıkan bu buluşmayı filmin hayranları için daha da cazip hale getirdi.