Adanalılar Geri Döndü! Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında Filminin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Yeni filmde Adana cephesi bir kez daha İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Haşmet, aileyi toplayıp aradaki meseleleri tatlıya bağlamaya karar veriyor. Ancak geçmişten kalan kırgınlıklar yerli yerinde durunca Haşmet'in 'barış' planı kısa sürede başka bir kargaşaya dönüşüyor.

Haşmet'in 'Adana'da kavgaların sonunu bile sofraya, muhabbete bağlarık' sözleriyle herkesi yatıştırmaya çalıştığı sahne, filmin tonunu da özetliyor. Beklenen sıcak aile ortamı yerine gergin bir tabloyla karşılaşılması, iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor. Bu karmaşanın tam ortasında kalan isim ise yine Fiko oluyor.