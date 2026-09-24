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Adanalılar Geri Döndü! Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında Filminin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

Adanalılar Geri Döndü! Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında Filminin Kamera Arkası Ortaya Çıktı

gülse birsel Demet Evgar
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
24.09.2026 - 11:04 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 11:05
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Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında için geri sayım sürerken setten yeni görüntüler paylaşıldı. Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın da yer aldığı kamera arkası videosu, Adanalı Kurt ailesinin setteki hallerini gözler önüne serdi. Filmin hikayesine dair yeni detaylar da netleşti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın seyirciyle yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.

Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın seyirciyle yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.

1 Aralık 2017'de vizyona giren Aile Arasında, 33 hafta boyunca salonlarda kaldı ve 5 milyon 289 bin seyirciye ulaştı. Film, o yılın en çok izlenen üçüncü yapımı olarak listeye girdi. Hikâyede Engin Günaydın'ın canlandırdığı Fiko, Demet Evgar'ın hayat verdiği şarkıcı Solmaz'ın kızı Zeynep'in düğünü için baba rolüne bürünmek zorunda kalıyordu. Damadın muhafazakar Adanalı ailesi işin içine girince kısa bir tören olarak planlanan düğün, günlerce süren bir kargaşaya dönüşmüştü.

İlk filmden 9 yıl sonra gelen devam filmi için okuma provaları nisan ayında yapılmış, çekimler ise yaz aylarında tamamlanmıştı.

2 Aile Arasında'nın kamera arkası videosunda yönetmen Ozan Açıktan'ın oyunculara yön verdiği anlar da yer aldı.

39 saniyelik videoda kameraların etrafını saran kalabalık set ekibi ve çekim aralarındaki oyuncular göze çarpıyor. Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın da görüldüğü görüntülerde Ozan Açıktan'ın sahne öncesinde oyuncularla konuştuğu kareler dikkat çekiyor. Setin gece ve gündüz çekimlerinden kesitler sunan video, filmin afişindeki '4 Aralık'ta Sadece Sinemalarda!' notuyla sona eriyor.

2 Aile Arasında'da Haşmet, iki aileyi barıştırmak için yeniden kolları sıvıyor ama plan yine tutmuyor.

2 Aile Arasında'da Haşmet, iki aileyi barıştırmak için yeniden kolları sıvıyor ama plan yine tutmuyor.

Yeni filmde Adana cephesi bir kez daha İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Haşmet, aileyi toplayıp aradaki meseleleri tatlıya bağlamaya karar veriyor. Ancak geçmişten kalan kırgınlıklar yerli yerinde durunca Haşmet'in 'barış' planı kısa sürede başka bir kargaşaya dönüşüyor.

Haşmet'in 'Adana'da kavgaların sonunu bile sofraya, muhabbete bağlarık' sözleriyle herkesi yatıştırmaya çalıştığı sahne, filmin tonunu da özetliyor. Beklenen sıcak aile ortamı yerine gergin bir tabloyla karşılaşılması, iki aileyi yeniden karşı karşıya getiriyor. Bu karmaşanın tam ortasında kalan isim ise yine Fiko oluyor.

Devrim Yakut'un canlandırdığı Mükerrem de Adana tarafıyla birlikte 2 Aile Arasında'da geri dönüyor.

Devrim Yakut'un canlandırdığı Mükerrem de Adana tarafıyla birlikte 2 Aile Arasında'da geri dönüyor.

Adanalı Kurt ailesinin tanıdık yüzleri yeni filmde de hikâyenin merkezinde yer alıyor. BKM yapımcılığında çekilen filmin kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Derya Karadaş ve Şevket Çoruh bulunuyor.

Devin Özgür Çınar, Deniz Hamzaoğlu, Su Kutlu, Erdal Cindoruk, Ünal Yeter, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Kadir Çermik ve Yavuz Günal da kadroda yer alan diğer isimler. 2 Aile Arasında, 4 Aralık 2026'da sinemalarda seyirciyle buluşacak.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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