Adanalılar Geri Döndü! Engin Günaydın ve Demet Evgar'lı 2 Aile Arasında Filminin Kamera Arkası Ortaya Çıktı
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Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Ozan Açıktan'ın yönettiği 2 Aile Arasında için geri sayım sürerken setten yeni görüntüler paylaşıldı. Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar'ın da yer aldığı kamera arkası videosu, Adanalı Kurt ailesinin setteki hallerini gözler önüne serdi. Filmin hikayesine dair yeni detaylar da netleşti.
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Aile Arasında, 2017'de 5 milyonu aşkın seyirciyle yılın en çok izlenen filmlerinden biri olmuştu.
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2 Aile Arasında'nın kamera arkası videosunda yönetmen Ozan Açıktan'ın oyunculara yön verdiği anlar da yer aldı.
2 Aile Arasında'da Haşmet, iki aileyi barıştırmak için yeniden kolları sıvıyor ama plan yine tutmuyor.
Devrim Yakut'un canlandırdığı Mükerrem de Adana tarafıyla birlikte 2 Aile Arasında'da geri dönüyor.
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