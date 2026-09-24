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Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: 3 Baharat Markasında Yasaklı Boya Bulundu

Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: 3 Baharat Markasında Yasaklı Boya Bulundu

Gıda
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:20
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan markaları açıkladı. Bakanlığın gıda ifşa listesi yenilenirken son listede adeta yok yok! Baharatlarda yasaklı boya, kıymada kanatlı eti kullanan firmaların sağlığı nasıl tehlikeye attığı bir kez daha gözler önüne serildi. İşte gıdada hile yapan o markalar!

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Toz kırmızıbiber, sumak ve sucuk baharatında izinsiz boya tespit edildi

Toz kırmızıbiber, sumak ve sucuk baharatında izinsiz boya tespit edildi

Bakanlığın açıkladığı listeye göre izinsiz boya çıkan ürünlerden ilki, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren Metinler Gıda ve Baharat Sanayi - Mehmet Metin firmasına ait. Firmanın 'Tomurcuk Baharat' markasıyla satışa sunduğu 'Sucuk Kombi' adlı baharat karışımının 895 numaralı partisinde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

İkinci ürün, mutfakların vazgeçilmezlerinden sumak. Mersin'in Tarsus ilçesindeki Değirmen Tarsus - Mehmet Aydın firmasının 'Değirmen Tarsus' markalı sumağında, 03/03/2026 parti numaralı üründe aynı uygunsuzluk tespit edildi.

Listeye giren üçüncü marka ise Kahramanmaraş'tan. Onikişubat ilçesinde bulunan Tanın Telbisoğlu Gıda Tarım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 'Tanın Telbisoğlu' markalı toz kırmızıbiberinin 07/2027 parti numaralı ürününde de izinsiz boya çıktı. Üç ürün de bakanlık kayıtlarında 'Baharatlar, Çeşni Vericiler ve Soslar' grubunda yer alıyor.

Safran diye satılan üründe yabancı madde çıktı, kıymada tek tırnaklı eti bulundu

Safran diye satılan üründe yabancı madde çıktı, kıymada tek tırnaklı eti bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Hasırcılar Baharat Gıda ve Ticaret Limited Şirketi'nin 'Mihrabat Baharat' markasıyla sattığı safranda yabancı madde tespit edildi. 

Son denetimlerde uygunsuzluk yalnızca baharatla sınırlı kalmadı. Yapılan testlerde kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ile sucukta ise kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Yağ, bal ve bazı bitkisel ürünlerde de çeşitli usulsüzlükler ortaya çıktı.

Kıymada tek tırnaklı (at, eşek vb.) eti ile sakatat kullanımına rastlandı. Dana eti adıyla satılan köfte ve sucuk ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi. Zeytinyağlarında tohumsal yağ karışımları, ballarda ise sahte glikoz şurubu usulsüzlükleri belgelendi.

İşte gıdada hile yapan markalar👇🏻

İşte gıdada hile yapan markalar👇🏻
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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