Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: 3 Baharat Markasında Yasaklı Boya Bulundu
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan markaları açıkladı. Bakanlığın gıda ifşa listesi yenilenirken son listede adeta yok yok! Baharatlarda yasaklı boya, kıymada kanatlı eti kullanan firmaların sağlığı nasıl tehlikeye attığı bir kez daha gözler önüne serildi. İşte gıdada hile yapan o markalar!
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Toz kırmızıbiber, sumak ve sucuk baharatında izinsiz boya tespit edildi
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Safran diye satılan üründe yabancı madde çıktı, kıymada tek tırnaklı eti bulundu
İşte gıdada hile yapan markalar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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