Bakanlık Tek Tek İfşa Etti: 3 Baharat Markasında Yasaklı Boya Bulundu

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde faaliyet gösteren Hasırcılar Baharat Gıda ve Ticaret Limited Şirketi'nin 'Mihrabat Baharat' markasıyla sattığı safranda yabancı madde tespit edildi.

Son denetimlerde uygunsuzluk yalnızca baharatla sınırlı kalmadı. Yapılan testlerde kıymada tek tırnaklı eti ve sakatat, dana köfte ile sucukta ise kanatlı eti kullanıldığı belirlendi. Yağ, bal ve bazı bitkisel ürünlerde de çeşitli usulsüzlükler ortaya çıktı.

Kıymada tek tırnaklı (at, eşek vb.) eti ile sakatat kullanımına rastlandı. Dana eti adıyla satılan köfte ve sucuk ürünlerinde kanatlı eti tespit edildi. Zeytinyağlarında tohumsal yağ karışımları, ballarda ise sahte glikoz şurubu usulsüzlükleri belgelendi.