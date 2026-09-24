Dünyaca Ünlü Müzik Grubunun İsmi Meğer Caddebostan'dan Gelmiş!
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Dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İsviçreli elektro-pop grubu Kadebostany, yıllardır Türk müzikseverlerin zihnini meşgul eden 'İsminiz Türkçe mi?' sorusuna nihayet yanıt verdi. Grubun kurucusu, prodüktörü ve baş bestecisi Guillaume de Kadebostany, müzik dünyasında iz bırakan grup isminin doğuş hikâyesini paylaşarak İsviçre'den İstanbul'a uzanan ilginç bir detay aktardı.
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Dünyaca ünlü Kadebostany'nin ismi meğer Caddebostan'dan gelmiş!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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