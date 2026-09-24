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Dünyaca Ünlü Müzik Grubunun İsmi Meğer Caddebostan'dan Gelmiş!

Dünyaca Ünlü Müzik Grubunun İsmi Meğer Caddebostan'dan Gelmiş!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 10:39
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Dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan İsviçreli elektro-pop grubu Kadebostany, yıllardır Türk müzikseverlerin zihnini meşgul eden 'İsminiz Türkçe mi?' sorusuna nihayet yanıt verdi. Grubun kurucusu, prodüktörü ve baş bestecisi Guillaume de Kadebostany, müzik dünyasında iz bırakan grup isminin doğuş hikâyesini paylaşarak İsviçre'den İstanbul'a uzanan ilginç bir detay aktardı.

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Dünyaca ünlü Kadebostany'nin ismi meğer Caddebostan'dan gelmiş!

Dünyaca ünlü Kadebostany'nin ismi meğer Caddebostan'dan gelmiş!

2008 yılında müzik yolculuğuna başlayan grubun temelleri aslında birkaç yıl öncesinde, Cenevre'deki küçük bir sinema salonunda atıldı. O dönem elindeki besteleri yayınlamak için yeni ve özgün bir isim arayışında olan Guillaume de Kadebostany, usta yönetmen Fatih Akın’ın İstanbul’un zengin ve çeşitli yeraltı müzik kültürünü ele alan 2005 yapımı 'Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul' belgeselini izlemeye gitti.

Belgeseli izlediği esnada ekranda beliren bir detay bestecinin dikkatinden kaçmadı. Boğaz’da süzülen ve üzerinde 'Caddebostan' yazan bir İstanbul vapurunu gören müzisyen, kelimenin fonetiğinden ve görsel duruşundan oldukça etkilendi. O an kelimenin ne anlama geldiğini bilmese de, bu ismi kendi tarzına göre dönüştürmeye karar verdi.

"C'yi 'K' yaptım, D'yi çıkardım, eve gidip Google'da arattım."

"C'yi 'K' yaptım, D'yi çıkardım, eve gidip Google'da arattım."

O döneme ait hatıralarını dile getiren ünlü prodüktör, grup adının şekillenme sürecini şu sözlerle ifade etti:

'Birçok Türk hayranım bana ismimin Türkiye'den gelip gelmediğini soruyor. Cevap şu: Belki de öyle. Uzun yıllar önce, 2005 veya 2006 civarında, elimde bazı şarkılar vardı ve çeşitli plak şirketleri bunları yayınlamak istiyordu; bu yüzden bir isim bulmam gerekiyordu. Derken, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir sinemaya gittim ve orada Fatih Akın'ın Türkiye'deki yeraltı müzik sahnesini konu alan bir belgeselini izledim. Üzerinde 'Caddebostan' yazan bir vapur gördüm. Bunun ne anlama geldiğine dair hiçbir fikrim yoktu ama harfleri değiştirdim; C'yi 'K' yaptım, D'yi çıkardım, eve gidip Google'da arattım. Hiçbir sonuç çıkmadı. Bu isimden yola çıkarak kendi hikâyemi yarattım; önümde bomboş bir sayfa vardı.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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