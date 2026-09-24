Dünyaca Ünlü Müzik Grubunun İsmi Meğer Caddebostan'dan Gelmiş!

2008 yılında müzik yolculuğuna başlayan grubun temelleri aslında birkaç yıl öncesinde, Cenevre'deki küçük bir sinema salonunda atıldı. O dönem elindeki besteleri yayınlamak için yeni ve özgün bir isim arayışında olan Guillaume de Kadebostany, usta yönetmen Fatih Akın’ın İstanbul’un zengin ve çeşitli yeraltı müzik kültürünü ele alan 2005 yapımı 'Crossing The Bridge: The Sound of Istanbul' belgeselini izlemeye gitti.

Belgeseli izlediği esnada ekranda beliren bir detay bestecinin dikkatinden kaçmadı. Boğaz’da süzülen ve üzerinde 'Caddebostan' yazan bir İstanbul vapurunu gören müzisyen, kelimenin fonetiğinden ve görsel duruşundan oldukça etkilendi. O an kelimenin ne anlama geldiğini bilmese de, bu ismi kendi tarzına göre dönüştürmeye karar verdi.