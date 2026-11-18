Kulak Çekip Tahtaya Vurma Alışkanlığı Nereden Geliyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir şeyin kötüye gitmesinden korktuğumuzda kulağımızı çekip iki kez tahtaya vururuz. Tahtaya vurma alışkanlığı yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yaygın. Gelenek her ülkede biraz farklı biçimde sürüyor. Kökeni ise kesin olarak bilinmiyor ve farklı teoriler öne sürülüyor.
Kökeni ağaçlarda yaşadığına inanılan ruhlara dayandırılıyor
Bir folklorcu geleneği 19. yüzyıldan bir çocuk oyununa bağlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın