Folklorcu Steve Roud ise ağaç ruhları teorisini tamamen saçma buluyor. Roud, 'The Lore of the Playground' adlı kitabında geleneği 19. yüzyılda oynanan 'Tiggy Touchwood' adlı bir kovalamaca oyununa bağlıyor. Oyunda ahşap bir nesneye dokunan oyuncu yakalanamıyordu. Roud, oyunun bugünkü batıl inancın neredeyse kesin olarak kaynağı olduğunu düşünüyor.

İfade en az 19. yüzyıldan beri kullanılıyor ve bugün farklı ülkelerde farklı biçimlerde yaşıyor. Türkiye'de kulak memesi çekilip tahtaya iki kez vuruluyor, İngiltere'de 'touch wood' deniyor, İtalya'da ise tahta yerine demire dokunuluyor.