Susuz Yaz'ın Kadrosu Büyürken Davut Karakterine Hayat Verecek Genç Oyuncu Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kanal D'nin Ay Yapım imzalı dönem dizisi Susuz Yaz'ın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. İlber Uygar Kaboğlu, dizide Davut karakterini canlandıracak. Genç oyuncunun ikinci bölümde izleyiciyle buluşacağı bildirildi. Dizinin yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan Susuz Yaz'ın kadrosuna İlber Uygar Kaboğlu dahil oldu.
Mert Ramazan Demir, Lizge Cömert ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in başrolleri paylaştığı dizide kadro eylülden beri parça parça açıklanıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın