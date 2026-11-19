Çamaşırlar Neden Kötü Kokar? Makineden Mis Gibi Çıkmaları İçin 10 Çözüm
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Makinenin kapağını açtınız, burnunuza mis gibi deterjan kokusu yerine o tanıdık ıslak bez kokusu geldi! 😅 Üstelik daha yeni yıkanmış çamaşırlardan. Bu kokunun belli sebepleri var, çoğunun çözümü de sandığınızdan basit. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kokunun asıl sahibi: Nemde çoğalan bakteriler
2. Kapak contasını her yıkamadan sonra silin
3. Kapağı ve deterjan çekmecesini aralık bırakın
4. Ayda bir boş bakım yıkaması yapın
5. Deterjanı ne çok ne az koyun
6. Makineyi tıka basa doldurmayın
7. Yumuşatıcıyı abartmayın, havlularda azaltın
8. Islak çamaşırı makinede unutmayın
9. Çamaşırı hızlı kurutun, nemliyken katlamayın
10. Spor kıyafetlerine ayrıca özen gösterin
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