Yumuşatıcı liflerin üstünde ince, mumsu bir tabaka bırakıyor. Bu tabaka biriktikçe kumaş suyu ve deterjanı daha zor çekiyor, kokular da içinde kalıyor. En çok etkilenenler havlular: hem emicilikleri düşüyor hem de çabuk kokuyorlar. Havlularda yumuşatıcıyı azaltmak ya da birkaç yıkamada bir hiç koymamak fark yaratıyor.