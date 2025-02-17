MHP Genel Başkan Yardımcısından Sedat Peker’e Teşekkür: Sedat Peker’in Yardımına ‘Allah Razı Olsun’ Dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısından Sedat Peker’e Teşekkür: Sedat Peker’in Yardımına ‘Allah Razı Olsun’ Dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan Sedat Peker'in bir özel harekat polisinin tedavisi için bağış yaptığına ilişkin haberi paylaşıp 'Allah razı olsun… Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum' yorumunu yaptı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında arama kararı çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Sedat Peker'le ilgili mesaj paylaştı.
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Yönter; sosyal medya hesabından “Sedat Peker, felç olup emekliye ayrılan özel harekat polisi Ömer Korkmaz’ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için 1 milyon 800 bin TL’lik yardımda bulundu" haberini paylaştı.
Yönter bu paylaşımı yaparken de mesaj olarak "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" yorumunu yaptı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter’in bu mesajını da Sedat Peker Yeniden paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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