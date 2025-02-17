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Bilirkişi İddianamesi Hazırlandı: Ekrem İmamoğlu'nun 4 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Bilirkişi İddianamesi Hazırlandı: Ekrem İmamoğlu'nun 4 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.02.2025 - 08:43 Son Güncelleme: 17.02.2025 - 09:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişiye yönelik sözleri nedeniyle hazırlanan iddianamede 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan bilirkişi soruşturması tamamlandı.

“Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

“Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak'ta  'Turpun Büyüğü' adlı basın toplantısında düzenlemiş ve belediyeyle ilgili soruşturmalarda görev alan bilirkişinin adını vererek tepki göstermişti. İmamoğlu hakkında soruşturma açılmıştı. Daha sonra söz konusu bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesini 'izinsiz olarak kayda alarak paylaştıkları' iddiasıyla Halk TV'den beş gazeteci gözaltına alınmış. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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