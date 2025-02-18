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Ameliyatta Stent Pazarlığı Skandalı: Muhasebeci Gözaltına Alındı

Ameliyatta Stent Pazarlığı Skandalı: Muhasebeci Gözaltına Alındı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 13:24

Ameliyathanede hastayla stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.

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Skandal olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı.

Skandal olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı.

51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

İddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.

Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini iddia etti.

Skandal olayın duyulması ve tepki çekmesi sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Skandal olayın duyulması ve tepki çekmesi sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesi mühürlendi. İşine son verilen H.Y., bugün gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesi mühürlendi. İşine son verilen H.Y., bugün gözaltına alındı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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