Ameliyatta Stent Pazarlığı Skandalı: Muhasebeci Gözaltına Alındı
Ameliyatta Stent Pazarlığı Skandalı: Muhasebeci Gözaltına Alındı
Ameliyathanede hastayla stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y. gözaltına alındı.
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Skandal olay, İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki özel bir hastanede yaşandı.
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51 yaşındaki B.T., 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Üç damarının tıkalı olduğu ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
İddiaya göre hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.
Skandal olayın duyulması ve tepki çekmesi sonrası Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonucunda hastanenin anjiyografi ünitesi mühürlendi. İşine son verilen H.Y., bugün gözaltına alındı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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