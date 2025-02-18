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Sahte İçki Krizi: Ölenlerin Sayısı 59'a Yükseldi

Sahte İçki Krizi: Ölenlerin Sayısı 59'a Yükseldi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.02.2025 - 12:37

Sahte içki yine can aldı. Ankara'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 59'a yükseldi. Yoğun bakımda entübe edilen kişi sayısı ise 35 oldu.

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Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'ten 59'a yükseldi. 35 kişi ise entübe edildi.

Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 54'ten 59'a yükseldi. 35 kişi ise entübe edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 25 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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