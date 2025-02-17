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Ankara’da Sahte İçki Kabusu Sürüyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 54’e Yükseldi

Ankara’da Sahte İçki Kabusu Sürüyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 54’e Yükseldi

Ankara
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.02.2025 - 16:44

Ankara’da savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren toksikoloji raporlarına göre sahte içki nedeniyle 54 kişinin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sahte içkiden zehirlenen 40 kişinin ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Türkiye’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Türkiye’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Ankara’da 3 ayrı savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya giren toksikoloji raporlarına göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 yükseldi.

Ankara’da 3 ayrı savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya giren toksikoloji raporlarına göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 yükseldi.

Ayrıca sahte içki zehirlenmesi yaşayan 40 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor.

Ayrıca sahte içki zehirlenmesi yaşayan 40 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor.

Ankara’da sahte içki operasyonunda 28 kişi tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ankara’da sahte içki operasyonunda 28 kişi tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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