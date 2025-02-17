Ankara’da Sahte İçki Kabusu Sürüyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 54’e Yükseldi
Ankara’da Sahte İçki Kabusu Sürüyor: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 54’e Yükseldi
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Türkiye’de sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
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Ankara’da 3 ayrı savcılık tarafından yürütülen soruşturmaya giren toksikoloji raporlarına göre sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54 yükseldi.
Ayrıca sahte içki zehirlenmesi yaşayan 40 kişinin yoğun bakımdaki tedavisi de devam ediyor.
Ankara’da sahte içki operasyonunda 28 kişi tutuklanırken, 25 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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