Sahte Kundak Yapan Kadın Kucağında Bebek Varmış Gibi Dilenirken Yakalandı
Sahte Kundak Yapan Kadın Kucağında Bebek Varmış Gibi Dilenirken Yakalandı
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Kadın hazırladığı kundakla kucağında bebek varmış gibi insanlardan para dileniyordu.
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Zabıta ekipleri de bir aksilik olduğunu fark etmeleriyle birlikte kundağı açmaya karar verdiler. O anları ise kayda aldılar, kundağın yalnızca kıyafetten oluştuğu görüldü.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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