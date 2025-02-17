onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sahte Kundak Yapan Kadın Kucağında Bebek Varmış Gibi Dilenirken Yakalandı

Sahte Kundak Yapan Kadın Kucağında Bebek Varmış Gibi Dilenirken Yakalandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
17.02.2025 - 15:42

İstanbul’da yaşanan bir olay, dilencilikte gelinen seviyeyi gözler önüne serdi. Bir kadın kucağında kundakla dileniyordu. Zabıta ekipleri ise aslında kundakta bir bebek olmadığını tespit etti. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın hazırladığı kundakla kucağında bebek varmış gibi insanlardan para dileniyordu.

Kadın hazırladığı kundakla kucağında bebek varmış gibi insanlardan para dileniyordu.

Zabıta ekipleri de bir aksilik olduğunu fark etmeleriyle birlikte kundağı açmaya karar verdiler. O anları ise kayda aldılar, kundağın yalnızca kıyafetten oluştuğu görüldü.

Zabıta ekipleri de bir aksilik olduğunu fark etmeleriyle birlikte kundağı açmaya karar verdiler. O anları ise kayda aldılar, kundağın yalnızca kıyafetten oluştuğu görüldü.

İşte o anlar 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın